أسعار العملات فى مصر اليوم الاثنين 1-8-2022

تعرف على أحدث تحركات أسعار العملات اليوم الاثنين 1-8-2022 فى البنوك المصرية مقابل الجنيه، حيث تباينت أسعار العملات فى مصر ليسجل الدولار 18.85 جنيه للشراء، و18.91 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر اليورو 19.58 للشراء و19.74 للبيع.
وسجل الجنيه الإسترلينى سجل 22.73 للشراء، 22.90 للبيع، فيما بلغ سعر الريال السعودي اليوم 5.01 جنيه للشراء و 5.04 جنيه للبيع، ووصل الدرهم الإماراتي إلى 5.12 جنيه للشراء و5.15 جنيه للبيع، وفقا لتحديثات البنك المركزي المصري.
وارتفع سعر الدولار في البنك الأهلى المصري إلى 18.85 جنيه للشراء و18.91 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك مصر 18.85 جنيه للشراء و18.91 جنيه للبيع، ووصل سعر الدولار في بنك الامارات دبي الوطني إلى 18.83 جنيه للشراء و18.90 جنيه للبيع، وطرح البنك التجاري الدولي سعر الدولار بنحو 18.83 جنيه للشراء و18.90 جنيه للبيع.
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