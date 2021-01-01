«اطمئنوا» كل ما تريد معرفته عن الصاروخ الصيني التائه في الفضاء..



الصاروخ الصيني الصاروخ الصيني

أعلنت الصين يوم الخميس الماضي، فقدانها السيطرة على صاروخ «لونج مارش 5»، البالغ وزنه 21 طنًا، بعد أن تم إطلاقه يوم الأحد الموافق 24 يوليو الجاري متجهًا بحمولته إلى محطة تيانجونج الفضائية، وبالرغم من أن هذا السيناريو يتكرر للمرة الثالثة من قِبل الصين، إلا أن وسائل الإعلام ذكرت أن الصاروخ سقط بالفعل فوق ماليزيا بالقرب من بروناي.



ومنذ أن أعلنت الصين عن فقدانها السيطرة على صاروخها، بدأ القلق يتسرب إلى قلوب الكثيرين سواء المهتمين بمجال الفضاء أو غيرهم، حيث راح الكل يبحث عن معلومات عن الصاروخ الصيني التائه وهل بعد سقوطه يشكل خطرًا على السكان؟، إذ أعلن مركز الفلك الدولي عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، أن حطام الصاروخ الصيني سقط أمس السبت 30 يوليو في الساعة 16:51 يتوقيت غرينتش فوق ماليزيا بالقرب من بروناي.



كل ما تريد معرفته عن الصاروخ الصيني

وبينما يبحث الناس عن الصاروخ الصيني، فإن هناك بعض المعلومات التي يمكن ذكرها حوله، وفقًا لصحيفة «ذا صن» البريطانية، وهي:

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- يبلغ وزن صاروخ «لونج مارش 5» 21 طنًا.- انطلق يوم الأحد الموافق 24 يوليو الجاري متجهًا بحمولته إلى محطة تيانجونج الفضائية.- تعد هذه الرحلة هي الثالثة لأقوى صاروخ صيني منذ إطلاقه لأول مرة عام 2020.- يبلغ طول المرحلة الأساسية الرئيسية للصاروخ 30 مترًا، وتزن 22 طنًا.- سقط أمس أغلب الحطام فوق ماليزيا، بحسب مركز الفلك الدولي.- ينتشر الحطام عادة في منطقة عرضها 70 كم وطولها 2000 كم، وهي المنطقة التي تشمل ماليزيا وبروناي والفلبين.- من المتوقع عودة بقايا الحطام نحو الأرض بمجرد احتكاكها بالغلاف الجوي.هل هناك خطورة من سقوط حطام الصاروخ الصيني على الأرض؟وأجاب الدكتور جاد القاضي، رئيس معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية على سؤال أين سيسقط حطام الصاروخ الصيني؟ موضحًا أن جزءًا كبيرًا سقط بالفعل في المياه بين ماليزيا وإندونيسيا، لافتًا إلى أنه لم يشكل خطورة، حيث أنه من النوع الذي يحترق ويتفتت عند اختراقه الغلاف الجوي.وأضاف «القاضي» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «90 دقيقة»، الذي يُعرض على شاشة «المحور»، أن هناك بقايا للصاروخ الصيني التائه التي ما زالت دائرة في الفضاء، ولكنها ستحترق وتتفتتت إلى أجزاء صغيرة بمجرد دخولها الغلاف الجوي، مؤكدًا أن ذلك لا يشكل أي خطورة حتى في حال سقوطه على المناطق المأهولة بالسكان.ونشر موقع مركز الفلك الدولي تغريدة له عبر موقع «تويتر» توثق لحظة سقوط الجزء الأكبر من الصاروخ الصيني، موضحًا أنه تم تصوير لحظة السقوط قبل دقائق من دولة ماليزيا وهو ما يوثق لحظة سقوط الحطام بالقرب من إندونيسيا.