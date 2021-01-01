كائن «نصف إنسان ونصف كلب» يتجول بين الأعشاب..مشهد غريب يحبس الأنفاس..



كائن نصف إنسان ونصف كلب كائن نصف إنسان ونصف كلب

أثار كائن نصف إنسان ونصف كلب يتجول بين الأعشاب ويختفي فجأة رعب صياد أمريكي.



وعاش الصياد لحظة رعب حقيقية بعدما لمح مخلوقاً، وصفه بـ"نصف إنسان ونصف كلب"، على ضفة أحد الأنهار في سان بينيتو التابعة لولاية تكساس الأمريكية.



وقال موقع "ديلي ستار" البريطاني إن الفيديو يظهر مخلوقا يتجول بين الأعشاب، ثم يشرب من النهر على أربعة أقدام، قبل أن يقف على قدميه، الأمر الذي أرعب الصياد، الذي لم تعرف هويته حتى الآن.

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ويمكن سماع الصياد يتساءل: "ما هذا؟ هل هذا كلب أم رجل أم ماذا؟". وفي لمح البصر، اختفى المخلوق عن الأنظار، وأشار البعض إلى أن الأمر يتعلق بـ"دوج مان" (الرجل الكلب)، وهو مخلوق أسطوري يوصف بأنه "نصف إنسان ونصف كلب".لكن الباحث في شؤون الحيوانات، أندي ماكغراث قال لـ"ديلي ستار": "من الصعب جدا الحكم على هذه اللقطات، لأن المسافة بين الصياد والمخلوق تجعل التعرف عليه أمرا مستحيلا".وأضاف "هل نتعامل مع بعض الأنواع غير المعروفة من القردة العملاقة المجهولة؟ هذه الأنواع تعرف باسم Kra-Dhan في آسيا ويتراوح ارتفاعها بين متر ونصف ومترين، ولها وجه يشب الكلب وأذنان حادتان".وتابع: "تكون لها عيون ثاقبة وشعر أسود ومن المعروف أيضا أنها عدوانية تجاه البشر والكلاب".