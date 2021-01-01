الأرصاد الجوية: توقعات بسقوط أمطار على 3 مناطق سيتم التنويه عنها قريبا

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أن هناك توقعات بسقوط أمطار على عدة مناطق في مصر.



وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «تشير الخرائط إلى فرص أمطار على المناطق الحدودية ومناطق من جنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر».



حالة الطقس في مصر

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أنه سيتم التنويه عن موعد سقوط الأمطار عند اقتراب المدة، وثبات الخرائط لضمان دقة التنبؤ، مشددة على أنه يوجد استقرار في الأحوال الجوية حاليا على معظم الأنحاء.

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وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، قد توقعت أن تتأثر مناطق من المملكة العربية السعودية بعواصف رعدية قوية يصاحبها سقوط أمطار غزيرة، نتيجة وجود منخفض سطحي متعمق ونشاط الرياح الجنوبية الشرقية الرطبة.وأوضحت الهيئة، عبر حسابها الرسمي على موقع "فيس بوك"، أن بعض دول الخليج تأثرت بحالة استثنائية من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية خلال الأيام الماضية.وأشارت إلى أن الحالة الجوية المؤثرة على دول الخليج غير مؤثرة على مصر، حيث تتأثر مصر بامتداد منخفض الهند الموسمي الذي يعمل على رفع درجة الحرارة ونسب الرطوبة.وهطلت أمطار غزيرة خلال الأيام الماضية على كل من الإمارات وإيران وسلطنة عمان وقطر والبحرين وأدت إلى حدوث فيضانات عارمة على الرغم من أن هذه الأمطار موسمية ومعتادة صيفا لكنها هذا العام كانت تفوق التوقعات.