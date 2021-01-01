شروط الالتحاق بالدراسات العليا في تربية نوعية القاهرة



تربية نوعية القاهرة تربية نوعية القاهرة



تنسيق الجامعات 2022 … أعلنت كلية التربية النوعيه جامعة القاهرة عن فتح باب القبول بالدراسات العليا عام 2023/2022 ، والشروط المطلوبة للالتحاق بالبرامج المختلفة .



الاقسام المتاحة ببرامج الدراسات العليا



1- قسم التربية الفنية ( الدبلوم الخاص - تمهيدي دكتوراه):

الدبلوم الخاص و تمهيدي دكتوراه: (جميع التخصصات)

2- قسم التربية الموسيقية ( الدبلوم الخاص - تمهيدي دكتوراه):

3- الدبلوم الخاص و تمهيدي دكتوراه: (جميع التخصصات)

4- قسم العلوم التربوية والنفسية: "بنظام الساعات المعتمدة "

5- قسم الإعلام: "بنظام الساعات المعتمدة "

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شروط الالتحاق بقسمى التربية الفنية والموسيقية:-.الحصول على درجة البكالوريوس في التربية النوعية بتقدير عام ( جيد) و في مادة التخصص( جيد جدا) على الأقليتم المفاضلة بين المتقدمين حسب مجموع الدرجات والتقدير.-.الحصول علي دبلوم الدراسات العليا "ومدته سنتان " للتسجيل للماجستير.شروط الالتحاق قسم العلوم التربوية والنفسية: "بنظام الساعات المعتمدة "-.الحصول على درجة البكالوريوس في التربية النوعية ب تقدير عام ( جيد)-.يتم المفاضلة بين المتقدمين حسب مجموع الدرجات والتقدير.-.يشترط للالتحاق بتأهيلي دكتوراه حصول الطالب علي تقدير جيد علي الاقل.وتشتمل علي برامج( الدبلوم الخاص - تأهلي دكتوراه)- مناهج وطرق تدريس في ( التربية الفنية - التربية الموسيقية - الإعلام التربوي)- علم نفس في ( التربية الفنية - التربية الموسيقية – الإعلام التربوي)- أصول التربية في ( التربية الفنية - التربية الموسيقية – الإعلام التربوي)شروط الالتحاق قسم الاعلام: "بنظام الساعات المعتمدة "اولا الدبلوم الخاص :ـ-.الحصول على درجة البكالوريوس في التربية النوعية بتقدير عام ( جيد)-.يقبل طلاب خريجي كليات الاعلام واقسام الاعلام بكليات الاداب بشرط الحصول علي دبلوم خاص تربوي .ثانيا الدكتوراه :ـالحصول علي درجه الماجستير في التربيه النوعيه او علي درجه معادله بتقدير عام " جيد " علي الاقل.نتيجة الثانوية العامةجدير بالذكر أن نتيجة الثانوية العامة 2022 .. يعلنها موقع صدى البلد خلال أيام عبر رابط سريع يمكن لطلاب الثانوية العامة 2022 تسجيل بياناتهم عليه لمعرفة نتيجة الثانوية العامة 2022 فور ظهورها .وخصص موقع صدى البلد رابطا سريعا لـ نتيجة الثانوية العامة 2022 يمكن لطلاب الثانوية العامة الوصول إليه من خلال الضغط على https://natega.elbalad.news/نتيجة الثانوية العامة 2022 على موقع صدى البلد .. خطوات الاستعلام عنها :?ادخل على رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 على موقع صدى البلد https://natega.elbalad.news/?اكتب الاسم?اكتب رقم الجلوس?اكتب البريد الالكتروني?اكتب رقم التليفون?اضغط على سجل الآن