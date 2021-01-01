آخر موعد لاختبارات القدرات بتربية نوعية القاهرة



كلية التربية النوعية جامعة القاهرة كلية التربية النوعية جامعة القاهرة



تنسيق الجامعات 2022 … تستمر اختبارات القدرات لعام 2022- 2023 للاسبوع الثالث على التوالى فى هدوء استعدادا لإعلان نتيجة الثانوية العامة .



وقالت كلية التربية النوعية جامعة القاهرة ، ان اختبارات القدرات الخاصة بالكلية تنتهى يوم السبت 6 أغسطس ، مؤكدة ان الالتحاق بالكلية لابد من اجتياز اختبارات القدرات.



خطوات التسجيل على موقع اختبار القدرات

خطوات التسجيل لاختبارات القدرات عن طريق موقع التنسيق الالكتروني وليس ورقيا علي شبكة الانترنت:

?- يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg ثم يدخل إلى صفحة تسجيل اختبارات القدرات للكليات 2022 علي هذا الموقع.

- يقوم الطالب ببدء عملية التسجيل لأداء اختبارات القدرات للكليات 2022 وذلك باستخدام الرقم القومى ورقم الجلوس الخاص بالطالب.

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تظهر الطالب بياناته الشخصية والتي تتضمن(رقم الجلوس - اسم الطالب - الرقم القومي – المحافظة – الادارة التعليمية التابع لها الطالب – المدرسة – الشعبة التي درسها الطالب "علمية– هندسية– أدبية")، وعلى الطالب التأكد من صحة البيانات المدونة على موقع التنسيق الالكتروني الخاصة بالطالب لأداء اختبارات القدرات للكليات 2022- تظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات للكليات 2022 المتاحة للطالب والكليات والأماكن المخصصة لأداء هذه الاختبارات وكذلك المواعيد المحددة للطالب.- يقوم الطالب باختيار نوع اختبارات القدرات للكليات 2022 وسيتم تحديد الموعد الذي سوف يتوجه به إلي الكلية مع العلم بأن قدرات كليات التربية الرياضية تستمر لثلاثة أيام متتالية.- عقب انتهاء الطالب من عملية التسجيل يقوم الطالب بطباعة إيصال يشمل أنواع اختبارات القدرات للكليات 2022 التي أبدى الرغبة في أدائها والمواعيد وأماكن أداء هذه الاختبارات بالكليات التي قام الطالب بتسجيلها على موقع التنسيق الإلكتروني.الاوراق المطلوبة لاختبارات كلية التربية الفنية1 – علبة الوان خشب2 -علبة الوان فلوماستر3 – مجموعة أقلام رصاص مختلقة المقاسات منها على سيبل المثال B6- B4 –B2 – HB4 – استكية ) ممحاة ( – مسطرة – برايةنتيجة الثانوية العامةجدير بالذكر أن نتيجة الثانوية العامة 2022 .. يعلنها موقع صدى البلد خلال أيام عبر رابط سريع يمكن لطلاب الثانوية العامة 2022 تسجيل بياناتهم عليه لمعرفة نتيجة الثانوية العامة 2022 فور ظهورها .وخصص موقع صدى البلد رابطا سريعا لـ نتيجة الثانوية العامة 2022 يمكن لطلاب الثانوية العامة الوصول إليه من خلال الضغط على https://natega.elbalad.news/نتيجة الثانوية العامة 2022 على موقع صدى البلد .. خطوات الاستعلام عنها :?ادخل على رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 على موقع صدى البلد https://natega.elbalad.news/?اكتب الاسم?اكتب رقم الجلوس?اكتب البريد الالكتروني?اكتب رقم التليفون?اضغط على سجل الآن.