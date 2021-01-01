للكبار والبالغين .. طرق علاج المغص المعوى

يعد المغص المعوى من المشكلات الطبية الشائعة بين جميع الأعمار، خاصة خلال فصل الصيف، ويتسبب فى المعاناة من ألم شديد والإسهال.
نعرض لكم طرق علاج المغص المعوى لدى الكبار، وفقا لما جاء فى موقع “ medicalnewstoda”.
شرب الكثير من الماء للبقاء رطبًا.
تناول مسكنات الألم مثل الباراسيتامول أو الإيبوبروفين.
وضع زجاجة ماء ساخن على المنطقة الموجود بها المغص المعوى لتخفيف الانزعاج.
تدليك المنطقة المصابة بلطف “ مساج”
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