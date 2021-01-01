للكبار والبالغين .. طرق علاج المغص المعوى

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المغص المعوى


يعد المغص المعوى من المشكلات الطبية الشائعة بين جميع الأعمار، خاصة خلال فصل الصيف، ويتسبب فى المعاناة من ألم شديد والإسهال.

نعرض لكم طرق علاج المغص المعوى لدى الكبار، وفقا لما جاء فى موقع “ medicalnewstoda”.

شرب الكثير من الماء للبقاء رطبًا.
تناول مسكنات الألم مثل الباراسيتامول أو الإيبوبروفين.
وضع زجاجة ماء ساخن على المنطقة الموجود بها المغص المعوى لتخفيف الانزعاج.
تدليك المنطقة المصابة بلطف “ مساج”

عدم تناول الأطعمة المصنعة والمحفوظة والمقلية.

مسكنات الألم والعقاقير المضادة للالتهابات والأدوية المضادة للغثيان للمساعدة في تخفيف الأعراض.

في بعض الحالات التى يدل فيها المغص المعوى على مشكلات صحية خطيرة، يتم عمل منظار وأشعة لمعرفة السبب الحقيقي فى حدوث المغص المعوى ومن ثم علاجه بشكل نهائي.

المصدر: موقع “ medicalnewstoda”

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