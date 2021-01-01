ما هي جراحة استبدال الركبة؟



جراحة استبدال الركبة جراحة استبدال الركبة



تعد جراحة استبدال الركبة واحدة من أكثر عمليات تقويم العظام انتشارًا في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى الشيخوخة ، ساهم نمط الحياة الحضري في العديد من مشاكل العضلات والهيكل العظمي ، مثل آلام الركبة المستمرة، عندما يكون العلاج عن طريق الفم والعلاج الطبيعي غير فعال ، يوصى بإجراء الجراحة ، وذلك بفضل التطورات التكنولوجية الحديثة، انتشار استبدال الركبة في الهند تتنبأ الإحصاءات بمعدل مرتفع من الزيادة في عمليات استبدال المفاصل في الهند بين عامي 2020 و 2026 التهاب مفاصل الركبة في الهند أكثر انتشارًا بمقدار 15 مرة من الغرب، تقول الدراسات أن التركيب الجيني والأنشطة المنتظمة للهنود غير ملائمة للركبة، يعاني أكثر من 15 ? فى الهند من آلام في الركبة من نوع ما ، يجب أن يخضع منها حوالي أربعة ? لعملية جراحية لاستبدال الركبة، وفقا لما نشره موقع بولد سكاي الهندي الشهير.





مع زيادة حجم المرضى الذين يسعون لاستبدال الركبة والورك ، فإن التكنولوجيا الفعالة مطلوبة لإجراء الجراحة بشكل أسرع مع الحد الأدنى من مخاطر ما بعد الجراحة.





كان هناك نقلة نوعية في التكنولوجيا المستخدمة في جراحات استبدال الركبة في الهند. في العصر الحالي للذكاء الاصطناعي (AI) وعلوم الكمبيوتر ، وصلت الهندسة الطبية الحيوية إلى ذروتها. دواعي إجراء جراحة استبدال الركبة: عندما تفشل العلامات والأعراض الكلاسيكية لالتهاب المفاصل العظمي في التهدئة بالوسائل المحافظة.



قد يعجبك أيضا...

متى لا ينصح بإجراء جراحة استبدال الركبة؟? الأمراض المصاحبة الشديدة? أي عدوى موجودة? مشاكل متعلقة بالأعصاب في المفصل? يتأثر الجلد الموجود فوق الركبة? ضعف تدفق الدم إلى المفصل? مشاكل نفسية? ضعف تحفيز المريضما هي جراحة استبدال الركبة؟يمكن أن تكون جراحة استبدال الركبة ، والتي تسمى أيضًا رأب مفصل الركبة (KA) ، من نوعين:1. تقويم مفاصل الركبة الكلي (TKA)2. تقويم مفاصل الركبة الجزئي (PKA) تقويم مفصل الركبة الكلي (TKA) : يتم استبدال جميع أسطح مفصل الركبة من أجل أداء أكثر سلاسة. تقويم مفاصل الركبة الجزئي (PKA) : عندما تتأثر أي من الأجزاء الثلاثة للركبة بهشاشة العظام ، يتم استبدال جزء فقط من الركبة.مزايا PKA: ? تعافي أسرع ? إعادة تأهيل أسرع ? صدمة أقل بعد الجراحة ? أقل توغلًا مساوئ PKA: ? القضاء غير الكامل على الألم ? احتمال TKA في المستقبلتقنيات جراحة استبدال الركبة:1. جراحة استبدال الركبة التقليدية: يتضمن ذلك شقًا في وتر العضلة الرباعية الرؤوس والانقلاب الكامل للرضفة للوصول إلى المفصل المصاب بالتهاب المفاصل. وقت الشفاء أطول في هذه التقنية.2. جراحة استبدال الركبة طفيفة التوغل: تتضمن الجراحة طفيفة التوغل (MIS) قطع شق أقصر ودفع الرضفة إلى الجانب وعدم قلبها. الغرسات الموضوعة تشبه الجراحة التقليدية.مزايا جراحة استبدال الركبة طفيفة التوغل:? وقت أسرع للشفاء? سرعة الشفاء? لا توجد مضاعفات للنزيف وجلطات الدم? تعزيز حركة المفصل لأن الأوتار والعضلات غير محزوزة3. الجراحة بمساعدة الحاسوب (CAS): يتم تسجيل عمليات مسح مفصل الركبة على جهاز كمبيوتر يقوم بإنشاء نموذج ثلاثي الأبعاد للركبة. يساعد البرنامج الجراحين في إجراء جراحة دقيقة وأقل توغلاً.مضاعفات جراحة استبدال الركبة:? تصلب الركبة وقلة الحركة? تلف الأعصاب حول الركبة? نزيف في الموقع? جلطات دموية متبقية.