الخبراء يحذورن من أعراض جديدة لجدري القرود

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جدري القرود


يمكن أن ينتقل جدري القرود من خلال الاتصال المباشر بسوائل الجسم أو الآفات ، والاتصال غير المباشر بمواد الآفة مثل الملابس الملوثة من شخص مصاب.

حتى مع ارتفاع حالات الإصابة بجدري القرود على مستوى العالم ، يراقب الخبراء في جميع أنحاء العالم المرض عن كثب، يعد تفشي مرض جدري القرود الحالي هو الأكبر من حيث انتشار الفيروس ، وقد تم اعتباره حالة طوارئ عالمية.

ويقول المسؤولون إن كل الدلائل تشير حتى الآن إلى أن المرض انتشر بشكل رئيسي عبر شبكات من الرجال الذين يمارسون الجنس مع رجال، ظهرت المزيد من الأعراض الجديدة لمرض جدري القرود مما أثار مخاوف بشأن العدوى.

وفقًا للمجلة الطبية البريطانية ، لاحظ الخبراء "مسارًا سريريًا جديدًا للمرض" (أعراض جديدة)، ذكرت صحيفة هندوستان تايمز أن من ضمن الأعراض الجديدة هي آلام المستقيم .

جدرى القرود: الأعراض الشائعة
حُمى
صداع الراس
الطفح الجلدي
إلتهاب الحلق
سعال
تورم الغدد الليمفاوية

المصدر: elbalad

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