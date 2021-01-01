طريقة تحضير أصابع الجبن المقلية بطرق مختلفة



أصابع الجبن المقلية أصابع الجبن المقلية



يفضل العديد من الأشخاص تناول أصابع الجبن المقلية، والتي يمكن تحضيرها بالكثير من الخطوات والطرق المختلفة.



ونقدم إليك طريقة تحضير أصابع الجبن المقلية



مقادير أصابع الجبن المقلية

نصف كيلو جبنة موزاريلا أصابع

2 كوب بقسماط خشن

كوب ونصف دقيق أبيض

نصف كوب نشا

4 بيضة كبيرة

1 ملعقة كبيرة حليب

1 ملعقة كبيرة ملح ناعم

1 ملعقة كبيرة ثوم بودرة

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون

زعتر أو ريحان مجفف "اختياري"

زيت للقلي

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طريقة تحضير أصابع الجبن المقليةأخلطي البقسماط مع الدقيق والثوم البودرة والملح جيداثم أخلطي في طبق أخر الحليب مع البيضضعي أصابع الجبن في الحليب والبيض أولا ثم في خليط البقسماط وغلفيها جيدا.ثم أقليها في الزيت حت تصبح ذهبية اللون.