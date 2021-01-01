طريقة تحضير أصابع الجبن المقلية بطرق مختلفة

آخر الأخبارالأسرة والطفل › طريقة تحضير أصابع الجبن المقلية بطرق مختلفة

صورة الخبر: أصابع الجبن المقلية
أصابع الجبن المقلية


يفضل العديد من الأشخاص تناول أصابع الجبن المقلية، والتي يمكن تحضيرها بالكثير من الخطوات والطرق المختلفة.

ونقدم إليك طريقة تحضير أصابع الجبن المقلية

مقادير أصابع الجبن المقلية
نصف كيلو جبنة موزاريلا أصابع
2 كوب بقسماط خشن
كوب ونصف دقيق أبيض
نصف كوب نشا
4 بيضة كبيرة
1 ملعقة كبيرة حليب
1 ملعقة كبيرة ملح ناعم
1 ملعقة كبيرة ثوم بودرة
1 ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون
زعتر أو ريحان مجفف "اختياري"
زيت للقلي

طريقة تحضير أصابع الجبن المقلية
أخلطي البقسماط مع الدقيق والثوم البودرة والملح جيدا

ثم أخلطي في طبق أخر الحليب مع البيض

ضعي أصابع الجبن في الحليب والبيض أولا ثم في خليط البقسماط وغلفيها جيدا.

ثم أقليها في الزيت حت تصبح ذهبية اللون.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على طريقة تحضير أصابع الجبن المقلية بطرق مختلفة

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
24908

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager