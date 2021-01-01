طريقة عمل محشي الباذنجان للشيف شربيني

محشي الباذنجان
يعد محشي الباذنجان من الأكلات الشرقية التى تمتلك مذاقا مميزا ولكن بعض النساء لا تعرفن كيفية إعداده بمذاق شهي، وخاصة المبتدئات منهن.
نقدم لكم طريقة عمل محشي الباذنجان بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة
مقادير محشي الباذنجان
باذنجان
أرز
صلصة طماطم
شوربة كوارع
بقدونس
كزبرة خضراء
شبت
فلفل حار
بصل
ثوم
طماطم
بهارات
زعتر
حبهان
ملح فلفل
كمون
نعناع طازج
زيت
قرفة
جوزة الطيب
طريقة عمل محشي الباذنجان:
* فى الكبة افرمي البصل والثوم ثم افرمي الطماطم وتبليها بجميع البهارات والملح و الفلفل الأسود و الشطة و زيت ذرة و نعناع طازج و الارز المغسول والمصفى و قلبيهامجيدا
* قوري الباذنجان ثم احشيه بالخلطة ثم رصيه داخل الحلة بشكل جيد وضيفي شرائح البصل و الجزر و مكعبات المرقة
* اضيفي اليها الماء حتى تغطي محشي الباذنجان ويوضع على نار هادئة حتى تنضج ويقدم
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