الأسباب والأعراض .. كل ما تريد معرفته عن مرض الزهايمر



مرض الزهايمر مرض الزهايمر

ترجع الإصابة بمرض الزهايمر إلى مجموعة من الأسباب، مثل إصابات الدماغ وفي بعض الأحيان يكون السبب غير معروف وفقًا لجمعية الزهايمر ، يمثل مرض الزهايمر 60 إلى 80 بالمائة من حالات الخرف. وفقا لموقع هيلث لاين يتم تشخيص معظم الأشخاص المصابين بالمرض بعد سن 65.



أسباب الإصابة بالزهايمر

وفقا لموقع هيلث لاين تظهر أعراض الزهايمر تدريجيًا ، ويمكن لأي شخص أن يصاب بمرض الزهايمر ، لكن بعض الأشخاص أكثر عرضة للإصابة به. وهذا يشمل الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا.



لا يوجد علاج لمرض الزهايمر حتى الآن ، ولكن العلاج يمكن أن يساعد في إبطاء تقدم المرض وقد يحسن نوعية الحياة.

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أعراض مرض الزهايمريعاني كل شخص من نوبات من النسيان بين الحين والآخر. لكن الأشخاص المصابين بمرض الزهايمر يظهرون بعض السلوكيات والأعراض المستمرة التي تزداد سوءًا بمرور الوقت. يمكن أن تشمل:فقدان الذاكرة الذي يؤثر على الأنشطة اليومية ، مثل الاحتفاظ بالمواعيدصعوبات في حل المشكلاتمشكلة في الكلام أو الكتابةأصبح مرتبكًا بشأن الأوقات أو الأماكنانخفاض النظافة الشخصيةتغير المزاج والشخصيةالانسحاب من الأصدقاء والعائلة والمجتمعوقد تتغير الأعراض حسب مرحلة المرض. في مراحل لاحقة ، غالبًا ما يواجه الأشخاص المصابون بمرض الزهايمر مشكلة كبيرة في التحدث أو الحركة أو الاستجابة لما يحدث من حولهم.تشخيص مرض الزهايمرتعد الطريقة الوحيدة الحاسمة لتشخيص مرض الزهايمر هي فحص أنسجة المخ بعد الوفاة. لكن يمكن للطبيب استخدام الفحوصات والاختبارات الأخرى لتقييم قدراتك العقلية وتشخيص الزهايمر واستبعاد الحالات الأخرى.من المرجح أن يبدأ الطبيب بأخذ التاريخ الطبي. قد يسألون عن:التاريخ الطبي للعائلةالحالات الصحية الحالية أو السابقة الأخرىالأدوية الحالية أو السابقةالنظام الغذائي وتناول الكحول وعادات نمط الحياة الأخرىمن المحتمل أن يطلب طبيبك عدة اختبارات للمساعدة في تحديد ما إذا كنت مصابًا بمرض الزهايمر.