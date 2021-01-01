تخلصي من دوالي الساقين في 5 دقائق



دوالي الساقين دوالي الساقين





الدوالي المنتفخة والمتضخمة شائعة جدًا، وقد يعاني منها كثير من الناس في مرحلة ما من حياتهم، ولسوء الحظ لا تلتئم هذه الأوردة المؤلمة بمرور الوقت، ولكن هناك الكثير الذي يمكنك القيام به لتحسين الأعراض المزعجة إلى جانب العلاجات الطبية.. هناك بعض التغييرات في نمط الحياة التي يمكن أن تساعد في تقليل ظهور الأوردة المتضخمة وفقا لموقع برايت سايد.



1. وسادة بين ساقيك



إذا كنت تنام جانبا ، فإن وضع وسادة كبيرة بين ركبتيك قد يساعد في تخفيف أعراض الدوالي بالإضافة إلى تحسين وضعيتك والتخفيف من آلام الظهر ، فإن النوم مع وسادة بين ساقيك يمكن أن يحسن الدورة الدموية ويساعد على التخلص من التورم والوخز المزعجين في أطرافك وعند رفع ساقيك فوق مستوى القلب ، فإن ذلك يشجع على تدفق الدم وقد يساعد في منع تفاقم الدوالي.

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2. اختر الملابس الفضفاضةعلى الرغم من أن الملابس الضيقة يمكن أن تجعلك تبدو أكثر جاذبية ، إلا أن ارتدائها كثيرًا قد يضر بصحتك فقد تسبب الملابس الضيقة الضغط على الخصر والساقين وتدفق الدم ويمكن أن تساهم في الإصابة بالدوالي المؤلمة.3. حافظس على رجليك مرفوعةيعد رفع قدميك قدر المستطاع من أسهل الطرق وأكثرها فعالية لتهدئة الإحساس بالألم الناتج عن الدوالي.عندما ترفع قدميك فوق مستوى قلبك ، فإن ذلك يساعد على تدفق الدم مرة أخرى نحو القلب ، مما يمنع تجلط الدم.حتى لو كنت تعمل في المكتب وتضطر إلى الجلوس على مكتبك لساعات ، فإن وضع قدميك على كرسي يمكن أن يساعد في تخفيف التورم في ساقيك.4. تخلصي من الكعب العاليفي حين أن الأحذية ذات الكعب العالي المفضلة لديك هي بالتأكيد إضافة رائعة لمظهرك ، إلا أن ارتدائها يوميًا قد يجعل الدوالي أسوأ.اختر الأحذية ذات الكعب المنخفض بدلاً من ذلك التي قد تبدو أنيقة وتعمل على زيادة عضلات ربلتك ، وهو أمر مفيد لأوردةك.5. اختر الدرج بدلاً من المصعدعلى الرغم من أنه يبدو من الأسهل أن تأخذي المصعد عندما تشعرين بالتعب ، فإن اختيار الدرج سيساعدك على حرق السعرات الحرارية الزائدة وهو أفضل بكثير لأوردةك المنتفخة.عندما تصعد الدرج وترفع ربلة الساق ، تتقلص عضلات ساقيك ، مما يساعد على ضغط الدم إلى ساقيك.6. خذي حمامًا بملح إبسومإضافة بعض الملح الإنجليزي إلى حمامك المسائي يصنع العجائب لعضلاتك المتعبة ويمكنه أيضًا تهدئة الالتهابات التي تسببها الدوالي.على الرغم من أنه لن يعالج الأوردة العنكبوتية ، فإن أخذ حمام الملح الإنجليزي قد يحسن الدورة الدموية ويقلل من تضخم الأوردة.