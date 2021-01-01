هجوم على الأسطول الروسي في البحر الأسود .. تفاصيل



هجوم على الأسطول الروسي هجوم على الأسطول الروسي



أصيب 6 أشخاص بجروح بعد انفجار قنبلة في مقر الأسطول الروسي في البحر الأسود في شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو، في يوم عيد البحرية.

وحسب صحيفة "اندبندنت" البريطانية، قال مسؤولون عسكريون روس إن طائرة بدون طيار نقلت عبوة ناسفة إلى الموقع في سيفاستوبول.



و استمر القتال في أماكن أخرى من أوكرانيا. وقال فيتالي كيم رئيس بلدية مدينة ميكولاييف الساحلية الكبرى إن القصف أسفر عن مقتل أحد أغنى الرجال في أوكرانيا وهو أوليكسي فاداتورسكي وزوجته.



وترأس فاداتورسكي شركة لإنتاج الحبوب وتصديرها.

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وفي منطقة سومي في شمال أوكرانيا قرب الحدود الروسية أسفر قصف عن مقتل شخص واحد، بحسب الإدارة الإقليمية.وقتل ثلاثة أشخاص في هجمات وقعت اليوم الماضي في منطقة دونيتسك التي تخضع جزئيا لسيطرة القوات الانفصالية الروسية، حسبما قال الحاكم بافلو كيريلينكو.وقال ميخايلو بودولياك مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الأحد إن صورا لسجن قتل فيه ما لا يقل عن 53 أسير حرب أوكرانيا في انفجار يوم الجمعة تشير إلى أن الانفجار وقع من داخل المبنى الواقع في أولينيفكا الخاضعة للسيطرة الروسية.وزعم مسؤولون روس أن المبنى تعرض لهجوم من أوكرانيا بهدف إسكات أسرى الحرب الذين ربما يقدمون معلومات عن العمليات العسكرية الأوكرانية.تظهر صور الأقمار الصناعية التي التقطت قبل الهجوم وبعده أن مبنى صغيرا في وسط مجمع السجون قد هدم، وسقفه مبتور.وقال بودولياك إن تلك الصور وعدم وجود أضرار في المباني المجاورة تظهر أن المبنى لم يتعرض لهجوم من الجو أو من المدفعية وأكد أن الأدلة تتفق مع قنبلة عالية الضغط انفجرت في الداخل.