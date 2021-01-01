عوض تاج الدين : تصاعد عدد الإصابات بـ متحور أوميكرون



متحور أوميكرون متحور أوميكرون



أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشئون الصحية، أن هناك ارتفاعا في الإصابات بفيروس كورونا، منوها بأن الزيادة ليست مفرطة.

وأضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج “مصر جديدة “، الذي يبث على قناة ”Etc”، مساء اليوم الأحد ، أن هناك تصاعدا في عدد الإصابات في مصر وعدد من بلدان العالم من متحور أوميكرون.



وأشار مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إلى أن معظم الإصابات بالمتحور بسيطة أو متوسطة، ويتم علاجها بالمنزل.

