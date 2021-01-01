فيريرا يعلن قائمة الزمالك لمواجهة بيراميدز

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أعلن البرتغالي جوسفالدو فيريرا مدرب الزمالك قائمة الأبيض لمواجهة بيراميدز في الجولة 28 من الدوري المصري.



وعاد يوسف أسامة نبيه للقائمة بعد الغياب في آخر 4 مباريات بسبب الإصابة.

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واستمر غياب الثنائي عمر السعيد وسيف جعفر.وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:في حراسة المرمى: محمد عواد- محمد نديمفي الدفاع: محمود علاء- محمد عبد الغني- محمود حمدي "الونش"- حسام عبد المجيد- عبد الله جمعة- محمد عبد الشافي- أحمد فتوح- حمزة المثلوثي- حازم إمامفي الوسط: إمام عاشور- إسلام جابر- محمد أشرف "روقا"- يوسف إبراهيم "أوباما"- محمود عبد الرازق "شيكابالا"- أحمد سيد "زيزو"- أيمن حفنيفي الهجوم: سيد عبد الله "نيمار"- سيف الجزيري - يوسف أسامةويتصدر الزمالك ترتيب الدوري برصيد 63 نقطة من 27 مباراة.ويحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 59 نقطة من 27 مباراة.الزمالك فاز في مباراته الأخيرة على فيوتشر بهدف دون رد، سجله محمود حمدي "الونش"وانتصر بيراميدز على البنك الأهلي بهدف دون مقابل بفضل هدف رمضان صبحي.