الكشف عن تشخيص إصابة عبد القادر.. ومدة الغياب

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إصابة أحمد عبد القادر



يغيب أحمد عبد القادر لاعب الأهلي عن الفريق لمدة قد تصل إلى خمسة أسابيع بسبب الإصابة، حسبما علم FilGoal.com.

وغادر أحمد عبد القادر مباراة المقاولون العرب مصابا بعد سبع دقائق بسبب الإصابة.

,وخضع أحمد عبد القادر لأشعة أثبتت إصابته بتمزق في العضلة الخلفية.

وسيخضع اللاعب لبرنامج علاج مكثف يشمل تدريبات علاجية مع حقن بالبلازما وبرنامج علاج طبيعي لتجهيزه قبل العودة للملاعب.

وبذلك، سيفقد الأهلي جهود اللاعب حتى نهاية الدوري المصري لينضم إلى الثلاثي عمرو السولية ومحمد شريف وحسين الشحات.

وكان عبد القادر قد تعرض لإصابة في العضلة الأمامية قبل مواجهة فيوتشر.
الأهلي تعادل مع المقاولون العرب دون أهداف ليفقد نقطتين هامتين في صراع صدارة الدوري.

التعادل رفع رصيد الأهلي للنقطة 55 في المركز الثالث بفارق أربع نقاط عن بيراميدز الثاني وثماني نقاط عن الزمالك المتصدر قبل مواجهة الثنائي الاثنين المقبل.

المصدر: filgoal

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