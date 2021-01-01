في قوائم الموقع الرسمي لشركة AMD رصد سلسلة Ryzen 7000

أكدت AMD على خططها لإطلاق سلسلة معالجات Ryzen 7000 قريباً، ولقد رصدت الإصدارات القادمة بالفعل في الموقع الرسمي للشركة.
تبدأ شركة AMD قريباً في تسويق الجيل القادم من معالجات Ryzen 7000، ولقد رصد في الموقع الرسمي 4 إصدارات من سلسلة Ryzen 7000 والتي تشمل:
Ryzen 9 7950X
Ryzen 9 7900X
Ryzen 7 7700X
Ryzen 5 7600X
ومن المقرر أن تبدأ الشركة في تسويق هذه الإصدارات خلال الفترة القادمة، بينما لم تظهر علامة تسويقية على Ryzen 7 7800X أو Ryzen 3 7000 في الوقت الراهن.
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