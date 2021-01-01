تيك توك تفكر في تقديم خدمة موسيقية



تيك توك تيك توك

قدمت شركة ByteDance الأم لـ تيك توك طلب علامة تجارية إلى مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي في مايو لخدمة تسمى "موسيقى تيك توك". يُشير التسجيل إلى أنه يمكن تطبيق العلامة التجارية على تطبيق جوال يسمح للمستخدمين بشراء الموسيقى وتشغيلها ومشاركتها وتنزيلها.



يعد تطبيق الفيديو القصير بالفعل أداة شائعة لاكتشاف الموسيقى ، وفي كثير من الأحيان يمكن أن يؤدي إلى زيادة شعبية الأغاني بعد استخدامها في مقاطع الفيديو والمؤشرات سريعة الانتشار. اقترح تقرير أصدرته الشركة العام الماضي أن 175 أغنية كانت رائجة على منصة الفيديو القصير انتهى بها المطاف على مخطط بيلبورد 100. بالإضافة إلى ذلك ، أشار تقرير حديث نشره مستثمر موسيقى في المملكة المتحدة إلى أن الأغاني المشهورة على تيك توك تجذب مشاهدات إضافية على يوتيوب وتدفق على منصات أخرى ، مثل سبوتيفاي.



بينما تعمل تيك توك على جعل هذه الأغاني مشهورة ، إلا أنها لا تمتلك منصة بث الموسيقى الخاصة بها ، على الأقل في الولايات المتحدة ، لكسب المال منها. بدلاً من ذلك ، يلجأ المستخدمون إلى الخدمات الشائعة مثل سبوتيفاي أو موسيقى أبل لتشغيل أغاني تيك توك المفضلة لديهم. ومع ذلك ، تدير شركة ByteDance الأم لشركة تيك توك خدمة بث موسيقى تسمى Resso في الهند والبرازيل وإندونيسيا ، ونحن نفهم أنها فكرت سابقًا في تقديم هذه الخدمة إلى المزيد من الأسواق.

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قال موظف سابق في ByteDance لـ TechCrunch إن الشركة قد نظرت في إطلاق Resso إلى أسواق عالمية مختلفة تحت لقب "موسيقى تيك توك" ، في الواقع. وقال المصدر ، على وجه التحديد ، إنها كانت تدرس عمليات الإطلاق في الأسواق الناضجة مثل المملكة المتحدة وأستراليا.يمكن أن يمثل تطبيق Resso تهديدًا قابلاً للتطبيق على أجهزة البث الحالية في الولايات المتحدة نظرًا لعلاقاتها الوثيقة مع تيك توك وجوانب الشبكات الاجتماعية الخاصة بها. حاليًا ، تقدم Resso واجهة مستخدم تشبه تيك توك حيث يمكن للمستخدمين تخطي الأغاني عن طريق التمرير لأعلى ولأسفل. كما أن لديها خيار التعليق على الأغاني والألبومات ، وتعديل غلاف قوائم التشغيل الخاصة بالمستخدمين - على غرار ما تقترحه العلامة التجارية "موسيقى تيك توك".تشير بيانات الجوال إلى أن التطبيق شهد تقدمًا قويًا في أسواقه الحالية. وفقًا لشركة التحليلات SensorTower ، شهدت الشركة 42.3 مليون عملية تنزيل من App Store و Google Play من يناير إلى مايو من هذا العام - نمو بنسبة 19? على أساس سنوي لنفس الفترة. حقق تطبيق دفق الموسيقى 184 مليون عملية تنزيل مدى الحياة بشكل عام.يسرد ملف ByteDance العديد من حالات الاستخدام لعلامة "موسيقى تيك توك" التجارية. تتضمن إحدى حالات الاستخدام المدرجة في ملف "موسيقى تيك توك" تطبيقًا يسمح للمستخدمين ببث الصوت والفيديو بشكل مباشر ، إلى جانب خيار "تحرير الصور وتحميلها كغلاف لقوائم التشغيل". وبحسب التسجيل ، سيسمح التطبيق للمستخدمين أيضًا بترك تعليقات على الموسيقى والأغاني والألبومات.تشير حالة استخدام أخرى إلى أنه يمكن استخدام الخدمة "للبث المباشر لبرمجة الوسائط التفاعلية الصوتية والمرئية في مجال الترفيه والأزياء والرياضة والأحداث الجارية." يشير التسجيل أيضًا إلى أنه يمكن استخدام التطبيق "لتزويد المستخدمين بمحتوى البث الإذاعي والبودكاست". ستؤدي إضافة محتوى البودكاست إلى جانب الموسيقى إلى جعل موسيقى تيك توك منافسًا أكبر لـ موسيقى أبل و سبوتيفاي.