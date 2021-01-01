ألوان Beats Fit Pro الجديدة من خلال أصول لم يتم إصدارها



Beats Fit Pro Beats Fit Pro

قريبًا ، ستحصل سماعة Beats Fit Pro ، المنافس الحقيقي لـ AirPods Pro ، على المزيد من الألوان. تمكن 9to5Mac من اكتشاف الأصول التي لم يتم طرحها والتي تعرض سماعات الأذن اللاسلكية باللون الوردي الفاتح الجديد ، والتي لم تعلن عنها آبل أو Beats حتى الآن.



تم العثور على Beats Studio Buds بواسطة فيليبي اسبوسيتو بسبب ملفات iOS 14.6 الداخلية. مما يؤكد أن آبل تعمل على إصدار Beats Fit Pro الجديد باللون الوردي الفاتح. وفقًا لمستخدم تويتر ، الذي تمكن أيضًا من العثور على ألوان جديدة لسماعات الأذن اللاسلكية هذه ، سيطلق عليها اسم Mica. بالإضافة إلى ذلك ، تخطط آبل أيضًا لإطلاق ألوان جديدة في Ocher و Umber.



تم إصدار Beats Fit Pro في نوفمبر في الولايات المتحدة وبلدان مختارة. يبدو مشابهًا لـ Beats Studio Buds ، ولكن مع ANC ، ووضع الشفافية ، وتصميم طرف الجناح الجديد حيث لا تدخل البراعم في الأذن فحسب ، بل تتضمن أيضًا خطافًا لتأمين الملاءمة بشكل أكبر.

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تستخدم شريحة H1 من آبل وتركز على مسرح صوت Beats المميز - على غرار Powerbeats Pro - مما يعني أنها أثقل قليلاً على الجهير من AirPods Pro. ويحزم Beats Fit Pro ما يصل إلى ست ساعات من وقت الاستماع عند استخدام وضع إلغاء الضوضاء النشط أو وضع الشفافية. مع تمكين Adaptive EQ فقط ، يرتفع الرقم إلى سبع ساعات. تضيف علبة الشحن 21 ساعة إضافية من عمر البطارية.لا يزال من غير الواضح متى ستصدر آبل هذه الألوان الجديدة ، ولكن في الوقت الحاضر تكشف الشركة عن إصدارات خاصة من Beats Studio Buds.