سلسلة Google Pixel 7 قد تأتي مع مستشعر القاعة وتدعم أغطية الوجه مرة أخرى

تم طرح Google Pixel 6a للبيع مؤخرًا لأول مرة في الهند يوم الخميس. يمكن للشركة الآن تحويل تركيزها نحو تشكيلة Pixel 7 ، والتي من المتوقع أن تشمل Pixel 7 و Pixel 7 Pro. يُعتقد أن هذه المجموعة تشمل الجيل الثاني من شريحة Google Tensor. كانت التشكيلة جزءًا من مطحنة الشائعات ، مع ظهور المزيد والمزيد من المواصفات المزعومة بين الحين والآخر. في الآونة الأخيرة ، تم رصد رمز تصحيح يشير إلى أن Pixel 7 يمكن أن يحتوي على مستشعر القاعة.
تم رصد جزء الكود المذكور من قبل محرر التكنولوجيا مشعل الرحمن. تشير وثائق تصحيح الأخطاء إلى Pixel 7 إلى وجود مستشعرات القاعة. وبحسب ما ورد ، تم تضمين هذه المستشعرات مؤخرًا بواسطة جوجل على Pixel 2.
تكهن مشعل الرحمن كذلك بأن Google Pixel 6a يمكن أن يحتوي أيضًا على مستشعر القاعة ، على الرغم من أنه لم يتم ذكره في ورقة المواصفات. من المفترض أن يأتي الهاتف مع برامج تشغيل المستشعر. تم تصميم مستشعرات القاعة لاكتشاف المجال المغناطيسي للمغناطيس الذي يتم وضعه عادةً في أغطية الوجه. يسمح للهاتف الذكي بتحديد متى يكون الغطاء مفتوحًا أو مغلقًا.
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