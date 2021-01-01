تطلق منصة يوتيوب أداة جديدة تحول أي فيديو إلى مقاطع صغيرة

لا يزال تطبيق TikTok واحد من أكثر التطبيقات الاجتماعية الحاصلة على شعبية كبيرة، ويبدو ان الكثير من تطبيقات البث الموجودة تبذل جهد للتنافس مع TikTok.
ومؤخرًا أعلنت منصة YouTube عن أداة جديدة تمامًا تتيح لمنشئي المحتوى استيراد مقاطع الفيديو الخاصة بهم إلى مقاطع صغيرة.
بغض النظر عن حجم مقطع الفيديو الخاص بك، ستتمكن من تحويل ما يصل إلى 60 ثانية منه وتحويله إلى أفلام قصيرة باستخدام نفس أدوات التحرير المتاحة في التطبيق، بما في ذلك النص ومحرر المخطط الزمني والفلاتر.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!