تطلق منصة يوتيوب أداة جديدة تحول أي فيديو إلى مقاطع صغيرة

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صورة الخبر: يوتيوب
يوتيوب

لا يزال تطبيق TikTok واحد من أكثر التطبيقات الاجتماعية الحاصلة على شعبية كبيرة، ويبدو ان الكثير من تطبيقات البث الموجودة تبذل جهد للتنافس مع TikTok.

ومؤخرًا أعلنت منصة YouTube عن أداة جديدة تمامًا تتيح لمنشئي المحتوى استيراد مقاطع الفيديو الخاصة بهم إلى مقاطع صغيرة.

بغض النظر عن حجم مقطع الفيديو الخاص بك، ستتمكن من تحويل ما يصل إلى 60 ثانية منه وتحويله إلى أفلام قصيرة باستخدام نفس أدوات التحرير المتاحة في التطبيق، بما في ذلك النص ومحرر المخطط الزمني والفلاتر.

وفي حال قررت تحديد أقل من 60 ثانية، يمكنك تصوير مقاطع فيديو إضافية باستخدام كاميرا الشورت وتحميل المزيد من مقاطع الفيديو من معرض الصور الخاص بك لإنشاء أفلام قصيرة مدتها 60 ثانية.

هناك شيء آخر مهم يجب ذكره وهو أن أي أفلام قصيرة تم إنشاؤها من VODs ستعود إلى الفيديو الأصلي، مما يسمح لمن يشاهده بمشاهدة الفيديو الطويل أيضًا.

وتقول منصة YouTube إن الأداة الجديدة متاحة بالفعل لمنشئي المحتوى عبر أجهزة iOS و Android، إذا لم تجدها عليك الانتظار لبعض الوقت.

المصدر: بوابه المتميز

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