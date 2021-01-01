الصور المسربة التي توضح تصميم وألوان ساعات Galaxy Watch 5



Galaxy Watch 5 Galaxy Watch 5

تعقد العملاق الكوري مؤتمرها القادم في 10 من أغسطس لكشف النقاب عن جيل جديد من الساعات الذكية من سلسلة Galaxy Watch 5، ولقد رصدت اليوم أحدث التسريبات المصورة ثلاثية الأبعاد التي تقدم مزيد من التفاصيل حول الإصدارات القادمة.



تتضمن سلسلة Galaxy Watch 5 المرتقبة اثنان من الإصدارات هما Galaxy Watch 5 وأيضاً Galaxy Watch 5 Pro، ولقد ظهر اثنان من النماذج برقم SM-R920 وR925F وهي النماذج المميزة بحجم 45مم من ساعة Galaxy Watch 5 Pro والتي تتميز بتصميم رياضي.



كما تظهر ثلاثة نماذج لساعة Galaxy Watch 5 بأرقام SM-R900 وSM-R905F وأيضاً SM-R910 والتي تتميز بحجم 40 و44مم، وتأتي هذه الإصدارات بتصميم من السيليكون لسوارة الساعة الذكية.

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أيضاً تظهر نماذج Pro بتصميم أكبر في الإطار وأكثر سماكة، حيث تشير التوقعات إلى أن هذا الإصدار يتضمن بطارية بسعة أكبر مقارنة بالإصدار الرئيسي.ومن المقرر أن تأتي ساعات Galaxy Watch 5 Pro وGalaxy Watch 5 باثنان من الأزرار في الإطار الجانبي الأيمن، كما يظهر قطع يعود للميكروفون، ومن المقرر أن تأتي ساعات Galaxy Watch 5 بتصميم مقاوم للماء عند عمق 5 أمتار.كما تأتي ساعات Galaxy Watch 5 بنظام GPS مدمج، ولقد رصد إصدار Pro بألوان الأسود والبني، بينما يأتي الإصدار الرئيسي بألوان الذهبي الوردي، والبنفسجي، وأيضاً اللون الأسود.