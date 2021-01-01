الصور المسربة التي توضح تصميم وألوان ساعات Galaxy Watch 5

تعقد العملاق الكوري مؤتمرها القادم في 10 من أغسطس لكشف النقاب عن جيل جديد من الساعات الذكية من سلسلة Galaxy Watch 5، ولقد رصدت اليوم أحدث التسريبات المصورة ثلاثية الأبعاد التي تقدم مزيد من التفاصيل حول الإصدارات القادمة.
تتضمن سلسلة Galaxy Watch 5 المرتقبة اثنان من الإصدارات هما Galaxy Watch 5 وأيضاً Galaxy Watch 5 Pro، ولقد ظهر اثنان من النماذج برقم SM-R920 وR925F وهي النماذج المميزة بحجم 45مم من ساعة Galaxy Watch 5 Pro والتي تتميز بتصميم رياضي.
كما تظهر ثلاثة نماذج لساعة Galaxy Watch 5 بأرقام SM-R900 وSM-R905F وأيضاً SM-R910 والتي تتميز بحجم 40 و44مم، وتأتي هذه الإصدارات بتصميم من السيليكون لسوارة الساعة الذكية.
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