ينطلق هاتف Vivo V25e قريباً بمعالج Helio G99

تقدم شركة Vivo للأسواق خلال الفترة القادمة هاتف Vivo V25e، ولقد رصد الهاتف في منصة جوجل بلاي برقاقة معالج Helio G99.
وتشير التوقعات إلى أن رصد هاتف Vivo V25e في منصة جوجل بلاي يؤكد على إستعداد Vivo لإطلاق الهاتف في الأسواق العالمية، حيث يأتي الهاتف كأحد إصدارات سلسلة Vivo V25 التي قدم منها للأسواق هاتفي Vivo V25 وVivo V25 Pro.
أيضاً ينطلق هاتف Vivo V25e خلال الفترة القادمة بمعالج Helio G99 وكرت شاشة مدمج Mali G57، وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، كما تشير التسريبات إلى أن الهاتف سيكون الإصدار الأقل تكلفة في سلسلة Vivo V25.
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