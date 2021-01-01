بمعالج Helio G25 هاتف Infinix Smart 6 Plus

أعلنت Infinix مؤخراً عن هاتف Infinix Smart 6 Plus الذي ينطلق بمعالج Helio G25، ويتوفر الهاتف للشراء بدءاً من 3 من أغسطس بسعر 101 دولار أو 99 يورو.
يتميز هاتف Smart 6 Plus بحجم شاشة 6.82 إنش، وسطوع 440 nit، وجودة عرض HD+، كما يأتي الهاتف بتصميم لامع في الجهة الخلفية.
كما يضم الهاتف كاميرة رئيسية بدقة 8 ميجا بيكسل مع تقنية الذكاء الإصطناعي وفلاش LED، ويأتي الهاتف بكاميرة سيلفي بدقة 5 ميجا بيكسل.
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