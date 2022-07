بمعالج Helio G25 هاتف Infinix Smart 6 Plus

Infinix Smart 6 Plus Infinix Smart 6 Plus

أعلنت Infinix مؤخراً عن هاتف Infinix Smart 6 Plus الذي ينطلق بمعالج Helio G25، ويتوفر الهاتف للشراء بدءاً من 3 من أغسطس بسعر 101 دولار أو 99 يورو.



يتميز هاتف Smart 6 Plus بحجم شاشة 6.82 إنش، وسطوع 440 nit، وجودة عرض HD+، كما يأتي الهاتف بتصميم لامع في الجهة الخلفية.



كما يضم الهاتف كاميرة رئيسية بدقة 8 ميجا بيكسل مع تقنية الذكاء الإصطناعي وفلاش LED، ويأتي الهاتف بكاميرة سيلفي بدقة 5 ميجا بيكسل.

أيضاً يدعم الهاتف رقاقة معالج Helio G25، وذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 جيجا بايت، كما يتوفر الهاتف بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، كما يدعم زيادة السعة التخزينية عبر بطاقة microSD حتى سعة 512 جيجا بايت.كما ينطلق Smart 6 Plus بإصدار Go من نظام تشغيل Android 12، مع واجهة XOS 10.6، أيضاً يأتي الهاتف بمستشعر للبصمة في الجهة الخلفية، ويدعم تقنية DTS في الصوتيات، ويضم منفذ microUSB، وتصل سعة البطارية في الهاتف إلى 5000 mAh.ويتوفر Infinix Smart 6 Plus في السوق الهندي خلال الفترة القادمة بسعر 101 دولار بألوان الأزرق، الأسود.