تفاصيل مواصفات Moto Razr 2022 والموعد المتوقع للإعلان الرسمي



Moto Razr 2022 Moto Razr 2022

بدأت شركة موتورولا في الإستعداد لإطلاق هاتف Moto Razr القابل للطي للعام 2022، وفي السطور القادمة نستعرض تفاصيل مواصفات وتصميم هذا الإصدار والسعر المتوقع لهذا الإصدار.



الموعد المتوقع لإطلاق Moto Razr 2022



أكدت موتورولا على خططها لعقد مؤتمر في 2 من أغسطس للإعلان عن هاتف Moto X30 Pro، كما تقدم الشركة هاتف Moto Razr 2022 خلال الحدث، أي قبل إنطلاق هواتف سامسونج الجديدة Galaxy Flip 4 و Fold 4.

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تصميم Moto Razr 2022رصد هاتف Moto Razr 2022 في بعض التسريبات المصورة ثلاثية الأبعاد في الفترة الأخيرة، كما شاركت موتورولا فيديو تشويقي أوضحت من خلاله تصميم الهاتف الذي يختلف عن الإصدارات السابقة، حيث يأتي الإصدار الجديد بتصميم مربع يحاكي بشكل أكبر سلسلة Galaxy Flip من سامسونج.كما يتوسط الشاشة ثقب للكاميرة الأمامية، أيضاً تتميز شاشة هذا الإصدار بإختفاء التجعيد، أيضاً يضم الهاتف اثنان من الكاميرات الخلفية مع شاشة خارجية تشغل الجزء الأكبر من الجزء الأمامي.ويأتي مستشعر البصمة في الإطار الجانبي للهاتف مدمج في زر الطاقة، كما تؤكد التسريبات على أن هاتف Razr 2022 سيتوفر بعدد من الإختيارات في الألوان.مواصفات Moto Razr 2022رصد هذا الإصدار في قاعدة بيانات TENNA بشاشة داخلية AMOLED قابلة للطي بحجم 6.7 إنش، وجودة عرض Full HD+، وأبعاد 20:9، وأيضاً معدل تحديث 120Hz.أيضاً يدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Snapdragon 8+ Gen 1، لذا يعد أول هاتف قابل للطي ينطلق للأسواق بمعالج كوالكوم، كما يأتي الهاتف بذاكرة 18 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 512 جيجا بايت.كما يضم الهاتف بطارية بقدرة 3500 mAh، ومن المتوقع أن يدعم الهاتف تقنية الشحن السريع، وينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 12، وواجهة MyUI، كما يتميز بأبعاد 166.99 في 79.79 في 7.62مم، ومن المتوقع أن يتوفر الهاتف بألوان الأسود، والأزرق، والأخضر، والأبيض والأحمر إلى جانب اللون الذهبي.كاميرة Moto Razr 2022تستعد موتورولا لدعم هاتف Moto Razr 2022 بترقية في إعدادات الكاميرة تشمل مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/1.8، مع مستشعر بدقة 13 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، بينما تأتي كاميرة السيلفي بدقة 32 ميجا بيكسل.السعر المتوقع لهاتف Moto Razr 2022تشير التسريبات إلى أن هاتف Moto Razr 2022 يأتي بسعر 1200 دولار للأسواق، أي أقل من هاتف Razr 2020 الذي انطلق بسعر 1399 دولار.