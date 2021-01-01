تقرير : هل يمكن لبرنامج «DeepMind» من جوجل علاج جميع الأمراض؟

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كشف الذكاء الاصطناعي DEEPMIND من جوجل GOOGLE عن بنية ثلاثية الأبعاد من 200 مليون بروتين موجودة في كل كائن حي، مما يمكّن العلماء من الوصول الفوري إلى معلومات متعمقة حول اللبنات الأساسية للحياة.



واعتاد العلماء قضاء عدة أشهر أو سنوات لفهم بنية البروتينات قبل برنامج الذكاء الاصطناعي المعروف باسم AlphaFold الذي حل واحدة من أصعب مشاكل علم الأحياء في نوفمبر 2020.



وغالبًا ما استخدم الباحثون أدوات مثل الأشعة السينية، ولكن هذه المعلومات المعقدة متاحة الآن بأسرع بحث جوجل Google.

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ويمكن أن يتنبأ AlphaFold ببنية جميع البروتينات تقريبًا - سواء في الحيوانات أو النباتات، أو البشر، أو البكتيريا، أو الكائنات الحية الأخرى - المعروفة للعلم.وتعد هذه القدرة على رؤية بنية البروتين بسرعة في ثلاثة أبعاد ذات قيمة للعلماء الذين يسعون إلى علاج الأمراض والباحثين الذين يتطلعون إلى حل مشاكل مثل التلوث البلاستيكي، لأنها تمنحهم نظرة مفصلة تمامًا على البروتينات التي تدعم جميع العمليات البيولوجية.ومع ذلك، كما هو الحال مع أي شيء يتعلق بالذكاء الاصطناعي، فإن هذا العمل ينطوي على مخاطر.وأظهرت دراسة أجرتها Nature في شهر مارس، أن خوارزمية اكتشاف الأدوية للعلماء يمكن، مع بعض التعديلات الطفيفة، أن تولد اختلاقات سامة مثل عامل الأعصاب VX وجزيئات الحرب الكيميائية الأخرى.وتدعي DeepMind أنها اتبعت مسارًا "مسؤولاً" من خلال التشاور مع أكثر من 30 خبيرًا في علم الأحياء والأخلاق والأمن والسلامة، بحيث يمكن مشاركة فوائد الذكاء الاصطناعي بطريقة تقلل من المخاطر المحتملة.ومع ذلك، أثار العديد من الخبراء، بما في ذلك الموظف الأخلاقي السابق في أبحاث الذكاء الاصطناعي لجوجل Google AI، تيمني جيبرو Timnit Gebru، مخاوف بشأن قدرة التكنولوجيا على تعزيز تركيز القوة الذي يؤدي إلى التمييز.