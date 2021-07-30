اعرف الرأي الصحيح .. هل وجود الكلب في المنزل يمنع دخول الملائكة؟ هل وجود الكلب داخل المنزل يمنع دخول الملائكة ؟ .. سؤال حائر بين كثير من المسلمين ، وأجاب الدكتور مجدي عاشور المستشار السابق لمفتي الجمهورية ، قائلا: ما مِن خَلْقٍ لله تعالى إلَّا وفيه شيءٌ مِن المنفعة والحكمة ؛ فعن عبد الله بن مغفَّل رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «لَوْلَا أَنَّ الْكِلَابَ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَمِ لَأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا» (سنن أبي داود/ 2845)، والكلاب في جملتها لها منافع كثيرة .



للالتحاق بكلية الشرطة .. 65% الحد الأدنى للقبول أعلن اللواء هاني أبو المكارم، مساعد وزير الداخلية لأكاديمية الشرطة، أنه سيتم تلقي طلبات الحاصلين على 65%? بكلية الشرطة هذا العام من خلال الانترنت، وسيتم بدء التقديم لكلية الشرطة لهذا العام بدء من أول أغسطس حتى 18 من نفس الشهر للحاصلين على الثانوية للعام الماضي...

وزير التعليم يوضح حقيقة ضم الصفين الخامس والسادس الابتدائي أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن كل ما يتردّد بشأن ضم الصفين الخامس والسادس الابتدائي في نظام التعليم الجديد هو خرافات .



خطيب المسجد النبوي: عليك بهذه الآية من أراد النجاة من كل كرب قال الشيخ الدكتور حسين بن عبدالعزيز آل الشيخ ، إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف، إن من أراد الفوز بكل مطلوب ومرغوب، والنجاة من كل كرب ومرهوب، فعليه الالتزام بوصية خالقه العظيم في الآية 200 من سورة آل عمران.



مطار القاهرة يتخذ إجراءات احترازية لمنع انتشار جدري القردة اتخذت سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي إجراءات احترازية مكثفة للحد من انتشار جدري القردة، وذلك بعد إعلان منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ بسبب زيادة الإصابات عالميا.



الصحة توضح حقيقة دخول "المرض الأسود" إلى مصر كشف رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية أشرف حاتم، حقيقة دخول "المرض الأسود" إلى مصر.

