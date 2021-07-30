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الدكتور مجدي عاشور

اعرف الرأي الصحيح .. هل وجود الكلب في المنزل يمنع دخول الملائكة؟

هل وجود الكلب داخل المنزل يمنع دخول الملائكة ؟ .. سؤال حائر بين كثير من المسلمين ، وأجاب الدكتور مجدي عاشور المستشار السابق لمفتي الجمهورية ، قائلا: ما مِن خَلْقٍ لله تعالى إلَّا وفيه شيءٌ مِن المنفعة والحكمة ؛ فعن عبد الله بن مغفَّل رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «لَوْلَا أَنَّ الْكِلَابَ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَمِ لَأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا» (سنن أبي داود/ 2845)، والكلاب في جملتها لها منافع كثيرة .

        
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