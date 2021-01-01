تصميم تطبيق مكافئ للموظفين مزود بالذكاء الاصطناعي

آخر الأخبارعلم وتقنية › تصميم تطبيق مكافئ للموظفين مزود بالذكاء الاصطناعي

صورة الخبر: الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي

لا يعرف "الذكاء الاصطناعي" ما الذي يبحث عنه خلال أي عمليه، حتى يعرف شخص ما أو الإنسان ما الذي يبحث عنه، فمثلا يقضي الأشخاص ساعات لا تحصى في "فرز" البيانات الحقيقية التي يتم إدخالها في نظام "الذكاء الاصطناعي" بحيث "يتعرف" على كائن البحث من تلقاء نفسه.

وعلى سبيل المثال، إذا أردت من "الذكاء الاصطناعي" تحديد "سيارة بنية اللون" في كل مرة تظهر فيها في صور الأقمار الصناعية، فقد يحتاج المصمم إلى تحويل "الذكاء الاصطناعي" إلى آلاف صور "السيارات البنية"، ومع مرور الوقت، يكمن الخطر في أن المصمم قد يصبح أقل تفاعلًا، وأكثر عرضة للأخطاء أو التعب.

ولحل هذه المشكلة، أنشأت شركة لوكهيد مارتن تطبيق TruthTrail، وهو تطبيق نموذج أولي يوفر بيئة محاكاة "تكافئ" المصممين على عملهم.

وقال، مهندس البرمجيات في شركة لوكهيد مارتن Lockheed Martin: "على غرار العديد من التطبيقات الصحية التي يستخدمها الملايين كل يوم، تصل أدوات الملصقات إلى "إنجازات" مختلفة لأنها توفر المزيد من الصور لأنظمة "الذكاء الاصطناعي".

وأضاف: "لقد رأينا الصناعات الأخرى تستخدم التلعيب للحفاظ على تحفيز الناس للوصول إلى المستوى التالي، و من خلال TruthTrail ، يمكن تنفيذ أدوات مماثلة للمساعدة في الحفاظ على مشاركة الموظفين بشكل أكبر في وضع العلامات، "أوضح Inogina" AI "Igetei".

ويلتقط تطبيق TruthTrail البيانات، والاستفادة منها حول كيفية تفاعل أدوات التسمية وحل المشكلات، وسيسمح ذلك بتصميم واكتشاف واختبار الأفكار والبنى الجديدة، لدعم تلبية احتياجات العملاء المستقبلية، وخاصة في مجال الذكاء الاصطناعي.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تصميم تطبيق مكافئ للموظفين مزود بالذكاء الاصطناعي

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
26669

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager