تصميم تطبيق مكافئ للموظفين مزود بالذكاء الاصطناعي

لا يعرف "الذكاء الاصطناعي" ما الذي يبحث عنه خلال أي عمليه، حتى يعرف شخص ما أو الإنسان ما الذي يبحث عنه، فمثلا يقضي الأشخاص ساعات لا تحصى في "فرز" البيانات الحقيقية التي يتم إدخالها في نظام "الذكاء الاصطناعي" بحيث "يتعرف" على كائن البحث من تلقاء نفسه.
وعلى سبيل المثال، إذا أردت من "الذكاء الاصطناعي" تحديد "سيارة بنية اللون" في كل مرة تظهر فيها في صور الأقمار الصناعية، فقد يحتاج المصمم إلى تحويل "الذكاء الاصطناعي" إلى آلاف صور "السيارات البنية"، ومع مرور الوقت، يكمن الخطر في أن المصمم قد يصبح أقل تفاعلًا، وأكثر عرضة للأخطاء أو التعب.
ولحل هذه المشكلة، أنشأت شركة لوكهيد مارتن تطبيق TruthTrail، وهو تطبيق نموذج أولي يوفر بيئة محاكاة "تكافئ" المصممين على عملهم.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!