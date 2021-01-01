روبوت متعدد المهام لمساعدة البشر

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روبوت

كشفت شركة "APPTRONIK" الناشئة في مجال الروبوتات ومقرها أوستن، النقاب عن روبوت بشري اسمه ASTRO وهو روبوت متعدد الأغراض يمكنه العمل جنبًا إلى جنب مع البشر.

والروبوت Astro ، هو نظام آلي محوره الإنسان ويتضمن إمساكًا قائمًا على الرؤية، ويستخدم تقنية ML للعثور على الأشياء والتقاطها.

وتدعي الشركة الناشئة، أن الروبوت سيكون رشيقًا وأكثر أمانًا وقدرة من الأنظمة الموجودة سابقًا، حيث يتضمن Astro تقنية روبوتية تكيفية مناسبة للبيئات غير المنظمة والمتعددة المنظمات.

ويمكن للروبوت أن يساعد القوى العاملة البشرية في عمليات مثل تفتيش المنشأة، وعمليات سلسلة التوريد، وغيرها من المهام الصعبة أو الخطرة، كما يمكن استخدامه أيضًا كروبوت للأغراض العامة في العديد من الصناعات للتخلص من التحديات.

وفي الوقت الحالي، تواجه كل صناعة رئيسية مشكلات إنتاجية وسلسلة توريد ضخمة، حيث يمكن أن يؤدي إدخال الأتمتة الصناعية في الصناعات الحيوية إلى حل المشكلات المرتبطة بها.

وتوفر الروبوتات Apptronik حلولًا قابلة للتطوير للمشكلات الأكثر إلحاحًا، حيث يمكن استخدام الروبوتات في صناعات التصنيع والسيارات، ففي يونيو 2022، جمعت الشركة الناشئة 14.6 مليون دولار من التمويل الأولي بقيادة Capital Factory و Grit Ventures و Perot Jain. بهدف استخدام هذه الأموال لتسويق الروبوتات البشرية، بالإضافة إلى ذلك، تخطط الشركة الناشئة لصنع روبوتات، وهي أداة مركزية للبشرية عبر الصناعات الهامة.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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