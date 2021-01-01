خلايا شمسية ترادفية عالية الأداء

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توصل باحثون في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (KAUST)، إلى أن إدخال طبقة فلوريد معدنية في الخلايا الشمسية الترادفية متعددة الطبقات من البيروفسكايت والسيليكون، يمكن أن يعيق إعادة تركيب الشحنات، ويعزز الأداء.



وتقدم التكنولوجيا المبتكرة تعزيزًا كبيرًا للأداء، فيمكن عبر المغنيسيوم فلورايد البينية بيروفسكايت - سيليكون ترادفية الخلايا الشمسية، تحقيق مكاسب كبيرة في الأداء في الخلايا الشمسية الترادفية.



وبحسب الباحتين، تتيح طبقة الفلورايد المعدنية الإضافية فصل الشحنات، وتعزز الأداء في الخلايا الشمسية الترادفية من البيروفسكايت والسيليكون، ومن المتوقع أن تلتقط الخلايا الشمسية الترادفية التي تجمع بين البيروفسكايت وخلايا فرعية قائمة على السيليكون في جهاز واحد أشعة الشمس، وتحويلها إلى كهرباء بشكل أفضل من منافسيها التقليديين من السيليكون أحادي الوصلة.