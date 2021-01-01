السيارات الكهربائية من كوينجسيج منزعج



كوينجسيج كوينجسيج

يثير أداء السيارات الكهربائية العادية الإعجاب حيث أنها تنافس السيارات الخارقة. ولكن هل الجميع معجب بها؟



وفقًا لكريستيان فون كوينجسيج، مؤسس شركة كوينجسيج السويدية ورئيسها التنفيذي يبدو أن سيارة كهربائية تحت التطوير، وقال أن ذلك سيكون تحدياً كبيراً للغاية “هذا تحدي لجميع ماركات السيارات المتطرفة” وأضاف “هناك طرق. لا أعتقد أن أي شخص قد حصل على تمييز هائل عن تيسلا موديل S وبورش تايكان، أعتقد أنهم قريبون جدًا من الأداء ويقتربون من سيارة كهربائية مفرطة بحيث يكون الأمر مزعجًا بعض الشيء”



وضح كوينجسيج “لا يحدث فرق كبير جدًا إذا كنت السيارة أخف وزنًا بمقدار 20 كيلوجرام، هذا يساعد ، لكنه لا يحدث فرقًا كبيرًا. من الصعب القيام بذلك، ويجب عليك القيام بذلك إذا استطعت ، لكن هذا لا يمثل سوى 10 في المائة مما أعتقد أنه يجب أن يكون مختلفًا”. وأضاف “أعتقد أنك بحاجة إلى سبب للوجود، مجرد جعل الأمر رائعًا ولكن بدون إضافة أي ميزات أو وظائف ذات معنى، ثم فرض رسوم أكثر بعشر مرات، فهذا لا يفيدني”.

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من الواضح أن الوضع الحالي لسوق السيارات الكهربائية الرياضية لا يعجب المهندس الرائد في مجال السيارات، ويبدو مع ذلك أن لدى كوينجسيج خطة لجعل سيارتهم الكهربائية مميزة، سننتظر ونرى.