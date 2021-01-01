تعلمت جاكوار رفع كفاءة السيارات الهجينة من تقنيات سباقات الفورمولا E



جاكوار جاكوار

لطالما كانت أحد أهم فوائد السباقات بالنسبة للشركات المصنعة هي نقل التقنيات للسيارات الإنتاجية.



بالنسبة لجاكوار، فقد كانت مشاركتها في سباقات الفورمولا E سبباً مكنها من رفع كفاءة سيارتيها الهجينتين الإنتاجيتين F-Pace P400e و E-Pace P300e بنسبة 10%، وذلك بالاستفادة من نظام تحديد المواقع الذي يساعد على تحليل المسار وتوقع الطريق أمام السيارة وتحديد ما إذا كان استعمال المحركات الكهربائية أو استعمال محركات الوقود أكثر كفاءة. وفي تطبق التقنية العملي على الطرق يقسم النظام الطرق لوحدات بسيطة بطول 100 متر ويحللها على هذا الأساس. وتدخل بيانات الطريق وحركة المرور في الحساب.



قال جيمس باركلي رئيس فريق جاكوار TCS Racing للسباقات “لقد ساعدت التقنيات التي نستخدمها والمعرفة التي لا تقدر بثمن التي أنشأناها في جعل تقنية تحسين الطاقة التنبؤية في السيارات الهجينة من جاكوار فعالة للغاية وتمكن العملاء من تحقيق أقصى استفادة من مجموعات نقل الحركة المتطورة الخاصة بهم”، وأضاف “الأمر نفسه ينطبق على تقنية Eco Coach في سيارات جاكوار الهجينة، مما يساعد السائقين على توفير الوقود وتقليل الانبعاثات. كلاهما مثالان رائعان على فلسفتنا Race to Innovate وكيف نجلب ما تعلمناه من بطولة العالم لرياضة السيارات عالية التنافسية إلى عملائنا”.