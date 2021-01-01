تكشف كاديلاك عن CT4-V Blackwing Track Edition للسباقات

كشفت كاديلاك عن نسخة جديدة مخصصة للسباقات أطلقت عليها اسم CT4-V Blackwing Track Edition 2023 مستوحاة من سيارتها السيدان CT4-V Blackwing الرياضية.
تأتي نسخة السباقات الجديدة بلمسات تصميم رياضية جريئة ورسومات داخلية فريدة من نوعها حيث تهدف تلك الرسومات إلى الإشارة إلى نجاحات كاديلاك في العديد من السباقات المصدق عليها من الرابطة الدولية لرياضة السيارات -IMSA والتي أقيمت في أشهر حلبات السباق الأمريكية.
تتوفر النسخة الجديدة للسباقات في ثلاثة تصميمات تسلط الضوء على تاريخها وستطرح كاديلاك عدد 99 نسخة من كل تصميم وبذلك يصل إجمالي إنتاج CT4-V Blackwing Track Edition 2023 إلى 297 وحدة.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!