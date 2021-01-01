تكشف كاديلاك عن CT4-V Blackwing Track Edition للسباقات



CT4-V Blackwing Track Edition CT4-V Blackwing Track Edition

كشفت كاديلاك عن نسخة جديدة مخصصة للسباقات أطلقت عليها اسم CT4-V Blackwing Track Edition 2023 مستوحاة من سيارتها السيدان CT4-V Blackwing الرياضية.



تأتي نسخة السباقات الجديدة بلمسات تصميم رياضية جريئة ورسومات داخلية فريدة من نوعها حيث تهدف تلك الرسومات إلى الإشارة إلى نجاحات كاديلاك في العديد من السباقات المصدق عليها من الرابطة الدولية لرياضة السيارات -IMSA والتي أقيمت في أشهر حلبات السباق الأمريكية.



تتوفر النسخة الجديدة للسباقات في ثلاثة تصميمات تسلط الضوء على تاريخها وستطرح كاديلاك عدد 99 نسخة من كل تصميم وبذلك يصل إجمالي إنتاج CT4-V Blackwing Track Edition 2023 إلى 297 وحدة.

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الجدير بالذكر أنه لا يوجد أي تحديثات على المحرك حيث تأتي النسخ بمحرك CT4-V Blackwing سعة 3.6 لتر مزدوج الشاحن التوربيني يولد قوة 472 حصان وعزم 445 رطل بالقدم يتم توجيهها إلى العجلات الخلفية عبر ناقل حركة يدوي قياسي ب6 سرعات أو ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 10 سرعات.