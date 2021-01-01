إرتفاع جديد فى سعر سيات ليون موديل 2022 الجديدة

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سيات ليون

أعلنت شركة كيان إيچيبت وكيل علامة سيات في مصر عن السعر الرسمي لسيارتها ليون 2022 الهاتشباك المدمجة بعد الزيادة السعرية الجديدة في السوق المصرية.

تتمتع سيات ليون Seat Leon موديل 2022 بمحرك تيربو سعة 1.4 لتر يولد قوة 150 حصان وعزم 250 نيوتن بالمتر، تصل سرعتها القصوى إلى 210 كيلومتر في الساعة.

كما يمكنها التسارع من صفر إلى 100 كيلومتر خلال 8.8 ثانية ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي ب 8 سرعات.

تأتي سيات ليون 2022 بفئة واحدة (اوتوماتيك) FR بسعر 685 ألف جنيه

المصدر: Nile Motors

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