السعر والمواصفات..سيات أتيكا موديل 2022…

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سيات أتيكا

أعلنت شركة كيان إيچيبت وكيل علامة سيات في مصر عن الأسعار الرسمية لسيارتها الكروس أوفر المدمجة سيات أتيكا موديل Ateca 2022 بعد الزيادة السعرية الجديدة في السوق المصرية.

سيات أتيكا تتمتع بمحرك ب 4 اسطوانات يسع 1.4 لتر يولد قوة 150 حصان وعزم 250 نيوتن بالمتر، تصل سرعتها القصوى إلى 197 كيلومتر في الساعة ويمكنها التسارع من صفر إلى 100 كيلومتر خلال 9 ثواني ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي ب 8 سرعات.

أسعار سيات اتيكا 2022

فئة Style بسعر 675 ألف جنيه
فئة Style Plus بسعر 725 ألف جنيه
فئة Xperience بسعر 785 ألف جنيه
-فئة FR بسعر 800 ألف جنيه

المصدر: Nile Motors

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