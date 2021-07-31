أسعار الذهب في مصر اليوم 31-7-2021



أسعار الذهب أسعار الذهب

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 31-7-2021 استقرارا في نهاية تعاملات اليوم المسائية في سوق الصاغة المحلية ، ومع اغلاق البورصة العالمية للمعادن تعاملاتها للاجازة الاسبوعية وسط ثبات في سعر اوقية الذهب منذ تعاملات اليوم الصباحية.



ولم يشهد سعر الذهب في مصر اي تغيرات في التعاملات الان ، ليبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 793 جنيه للجرام، وهي نفس أسعاره خلال تعاملات الصباح ، غير متضمنة المصنعية التي تختلف من عيار لآخر.



وترصد “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 31-7–2021:

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سعر جرام الذهب عيار 24 (907 جنيهات)واستقر سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى جودة بشكل ملحوظاً خلال التعاملات الآن ليسجل 907 جنيهات، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.سعر جرام الذهب عيار 21 (793 جنيها)كما لم يتغير سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 ليشهد ثباتا بشكل متواصل في التعاملات ليبلغ 793 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.سعر جرام الذهب عيار 18 (680 جنيهًا)فيما استقر ايضا سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة ليسجل680 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.سعر الجنيه الذهب اليوم (6344 جنيها)وسجل سعر الجنيه الذهب، اليوم، في مصر نحو 6344 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.سعر أوقية الذهب عيار 24وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 28114 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.سعر كيلو الذهب عيار 24وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 907 الف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1814 دولارًا.يذكر أن أسعار الذهب اليوم في مصر تسجل تغيرًا بشكل لحظيّ كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية؛ نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه ملبن المستثمرين، فيما يتراجع الإقبال عالميًّا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.