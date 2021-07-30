أكبر تراجع في أسعار الدواجن منذ 5 أشهر بالأسواق



أسعار الدواجن أسعار الدواجن

تراجعت أسعار الدواجن في الأسواق المصرية؛ لتسجل أدنى مستوى لها من بداية الحرب الروسية الأوكرانية، مع انخفاض أسعار البيض بعد موجة ارتفاعات.



وقال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، إن سعر كيلو الفراخ البيضاء تراجع في المزرعة، ليسجل 26 جنيها، ليصل على المستهلك بسعر يتراوح بين 31 جنيها وحتى 32 جنيها.



وأضاف رئيس شعبة الدواجن، أن أسعار الفراخ الحالية، تسببت في خسائر فادحة لأصحاب المزارع خاصة بعد ارتفاع أسعار الذرة وقلة الطلب على المنتج.

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وأشار السيد، إلى أن أسعار البيض تراجعت أيضا، لينخفض سعر الكرتونة في المزرعة إلى مستوى الـ 50 جنيها، ويصل إلى المستهلك بسعر 56 جنيها.وتابع بأن الأسعار الحالية لـ كيلو الفراخ البيضاء، لم نشهدها منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية في أواخر شهر فبراير الماضي.خسائر وخوف من الإفلاسفي سياق آخر، سيطرت حالة من الغضب والقلق على مربي الدواجن بعد تدني أسعار الدواجن في الآونة الأخيرة، وأطلق مربو الدواجن استغاثة للمسئولين مؤكدين أن أسعار الدواجن وصلت لنحو 26 جنيها وهو رقم غير عادل، مقارنة بغلاء مدخلات الإنتاج من أعلاف وأدوية وتحصينات.الأعلاف ارتفع سعرها 4 آلاف جنيه للطن، هكذا أوضح عبدالمنعم الخولي أحد مربي الدواجن، قائلا: زادت الأسعار بشكل كبير بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وارتفعت معه أسعار الأدوية ونخشى من الإفلاس.