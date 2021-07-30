تقرير : مصر في المرتبة الثامنة بقائمة الاستثمارات الأجنبية بتنزانيا

قالت صحيفة “ذا سيتزن” الإفريقية، إن مصر تحتل في الوقت الحالي المرتبة الثامنة على قائمة الاستثمارات الأجنبية في تنزانيا باستثمارات تزيد عن 1.34 مليار دولار من 25 شركة منذ 2020/21، واعتبرت أن تجربة مصر السياحية ملهمة وبشكل كبير لتنزانيا.
وقالت الصحيفة، إن هناك ما لا يقل عن 50 شركة مصرية مهتمة بالاستثمار في تنزانيا، كما أرسل أكثر من نصف عدد هذه الشركات ممثليها لمناقشة أساليب الاستثمار في زنجبار.
ومن جانبها قالت وزيرة الخارجية والتعاون في شرق إفريقيا، السفيرة ليبراتا مولامولا، بمناسبة الذكرى السبعين للعيد الوطني لمصر في العاصمة "دار السلام"، إن 31 من أصل 50 شركة مصرية أرسلت ممثلين عنها أجروا مباحثات مع مركز تنزانيا للاستثمار (TIC) وهيئة تشجيع الاستثمار في زنجبار (Zipa).
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