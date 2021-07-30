تقرير : مصر في المرتبة الثامنة بقائمة الاستثمارات الأجنبية بتنزانيا

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قالت صحيفة “ذا سيتزن” الإفريقية، إن مصر تحتل في الوقت الحالي المرتبة الثامنة على قائمة الاستثمارات الأجنبية في تنزانيا باستثمارات تزيد عن 1.34 مليار دولار من 25 شركة منذ 2020/21، واعتبرت أن تجربة مصر السياحية ملهمة وبشكل كبير لتنزانيا.



وقالت الصحيفة، إن هناك ما لا يقل عن 50 شركة مصرية مهتمة بالاستثمار في تنزانيا، كما أرسل أكثر من نصف عدد هذه الشركات ممثليها لمناقشة أساليب الاستثمار في زنجبار.



ومن جانبها قالت وزيرة الخارجية والتعاون في شرق إفريقيا، السفيرة ليبراتا مولامولا، بمناسبة الذكرى السبعين للعيد الوطني لمصر في العاصمة "دار السلام"، إن 31 من أصل 50 شركة مصرية أرسلت ممثلين عنها أجروا مباحثات مع مركز تنزانيا للاستثمار (TIC) وهيئة تشجيع الاستثمار في زنجبار (Zipa).

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وأشارت إلى أن بلادها تريد القيام بأعمال تجارية؛ داعية المزيد من المستثمرين المصريين لجلب أموالهم إلى تنزانيا، وأشارت إلى أن تنزانيا ترغب أيضًا في معرفة المزيد حول كيفية ترويج مصر للسياحة، مشيرة إلى أن اليوم الوطني في مصر هو يوم خاص لأن شعب مصر يحتفل بعقود من التغيير والانتقال والنمو الاقتصادي والتقدم البشري وأن البلاد قد تطورت وحولت نفسها عبر التاريخ لكنها حافظت دائمًا على ثقافتها الغنية وحافظت عليها.وأضافت "لقد استقبلنا أطباء ومتخصصين من مصر يقدمون خبراتهم في مستشفياتنا الوطنية ومستشفى موهمبيلي الوطني (MNH) ومستشفى Mnazi Mmoja الإحالة في زنجبار".ومن جانبه، قال السفير المصري لدى تنزانيا محمد جابر أبو الوفا، إن الزيارات رفيعة المستوى من الجانبين أتاحت لعدد كبير من الشركات ورجال الأعمال المصريين دراسة الفرص المتاحة لممارسة الأعمال التجارية في تنزانيا.