انخفاض كبير فى أسعار السمك البلطى بالإسكندرية..

أجرى اليوم السابع جولة داخل سوق الميدان بوسط محافظة الإسكندرية، أقدم الأسواق لبيع الأسماك، حيث يشهد انخفاضا كبيرا فى أسعار الأسماك خاصة البلطى والبورى.
وقال إبراهيم البرلسى، أحد بائعى الأسماك بسوق الميدان فى الإسكندرية، إن أسعار الأسماك شهدت انخفاضا ملحوظا فى الآونة الأخيرة بسبب توافر المنتج من الأسماك خاصة البلطى والبورى فى الأسواق بكميات كبيرة.
وأضاف إبراهيم البرلسى لـ"اليوم السابع"، أن سعر كيلو البلطى يبدأ من 7 جنيهات والسعر على حسب الحجم بـ10 جنيهات و20 جنيها والسمك البلطى كبير الحجم 37 جنيها.
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