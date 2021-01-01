هيئة الأرصاد الجوية: نشاط الرياح اليوم يقلل من الإحساس بحرارة الجو

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صورة الخبر: هيئة الأرصاد الجوية
هيئة الأرصاد الجوية

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأضافت هئينساة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد مما يلطف من الإحساس بحرارة الطقس .

ومن المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى اليوم 35 درجة مئوية .

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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