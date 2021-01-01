تعرف على أكثر الوظائف التي تهيمن عليها النساء في أمريكا.. محاسبات وموظفات HR

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لقد كفل دور المرأة الرئيسي في بعض المجتمعات استقرار الدول وتقدمها وتنميتها عبر التاريخ، على سبيل المثال عملن كممرضات وميكانيكية طائرات وسائقات شاحنات وبناة سفن للقتال خلال الحرب العالمية الثانية، ولكن الفصل بين الجنسين هو معيار في سوق العمل، في الفترة الحالية، فبعض القطاعات يسيطر عليها الرجال فقط، بينما تهيمن النساء على قطاعات أخرى، لذا يستعرض اليوم السابع بعض الوظائف التي تهيمن عليها النساء في واحدة من اكبر دول العالم، وفقاً لموقع "stylecraze" كما يلي:



معلمات:

نسبة النساء العاملات بالتتعليم في الولايات المتحدة الأمريكية تبلغ 76% في الوقت الحاضر، وهي نسبة أكبر مما كانت عليه منذ عقود، وذلك وفقًا لبيانات وزارة التعليم الأمريكية، تُظهر الاتجاهات الحالية في مهنة التدريس في الولايات المتحدة أن المجال هو 76% من الإناث، كما يجب أن نضع في اعتبارنا أن هذه الفئة واسعة النطاق وتشمل ما قبل المدرسة، ورياض الأطفال، والمراحل الإعدادية والثانوية.



عاملات بقطاع الموارد البشرية hr:

الموارد البشرية مجال آخر حيث الغالبية العظمى من العاملين به من النساء في عام 2016، وجد المكتب الأمريكي لإحصائيات العمل (BLS) أن 72% من مديري الموارد البشرية كانوا من النساء في عام 2017، ارتفع هذا الرقم إلى 86%، على الرغم من بروزهن في هذا المجال، لا تزال النساء يتقاضين رواتب أقل في هذه المهنة.

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طبيبات بيطريين:هناك تغيير غير عادي في الطب البيطري مع تدخل عدد أكبر من النساء لشغل هذا الدور، نظرًا لأن اصحاب الحيوانات الأليفة يريدون المزيد منهم أكثر من مجرد التطعيمات الأساسية والسيطرة على البراغيث، فقد زاد الطلب على الأطباء البيطريين وأولئك الذين يعملون مع الحيوانات الأليفة في بيئة طبية بشكل كبير.للمحاسبين:بينما يُنظر إلى المحاسبة تقليديًا على أنها مهنة يسيطر عليها الذكور، فقد تحولت المحاسبة على مر السنين لتصبح أكثر مساواة، في الواقع، يعود الأمر إلى عام 1983 عندما بدأت النساء في اكتساب مكانة في هذه المهنة، ووفقًا لمكتب إحصاءات العمل، شكلت النساء 39% من المحاسبين في القوة العاملة الأمريكية في عام 1983، وبحلول عام 2012، كانت 60% من المحاسبين من النساء.