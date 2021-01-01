هتقلل من شقاوتهم..أنشطة أسبوعية تساعدك في إنشاء روابط قوية بين الإخوة..



مصارعة السومو مصارعة السومو

تفكر الأم فور حملها في الطفل الثاني في طرق مختلفة ومتنوعة لتوطيد العلاقة بين الأخوين، وكيف تقوم بعمل روابط بينهما، وتمر مرحلة الولادة حتى وفترة الرضاعة، حتى يصبح لكل طفل منهما شخصية مستقلة سواء في اختيار العابه وأصدقائه، لذا يستعرض اليوم السابع بعض الأنشطة الأسبوعية البسيطة التي يمكن أن تساعد في إنشاء الروابط بين الاخوات وفقاً لموقع "moms" كما يلي:



مصارعة السومو:

إذا كان هناك أي عدوان مكبوت بين الأشقاء، فقد تكون مصارعة السومو هي اللعبة المثالية للإخوة غير المتحابين للعب معًا، يتم لعب مصارعة السومو من خلال وضع الأطفال في ملابس كبيرة الحجم، ثم يتم حشو القمصان بالوسائد وربط الخيط حولها، وبعد ذلك عدي إلى ثلاثة ودع الأشقاء يلعبون ويتصارعون مع بعضهم البعض بأمان وبمرح وضحك.



قميص المهام:

وهي لعبة تعلم الأطفال التعاون والمشاركة، حيث يقوم الطفلين بارتداء قميص واحد، ثم وضع بعض المهام لكل منهما وضرورة تنفيذها، مع وضع شرط إنه حتى لو قمت بتنفيذ مهامك لن تفوز إلا لو ساعدت أخوك على تنفيذ مهامه، الأمر الذي يحسن سلوك أطفالك ويعلمهما التعاون معًا.

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البالون المربوط:سوف يربط كل أخ بالونًا في كاحله بخيط، بعد ذلك سيعمل الأشقاء على فرقعة بالون الآخر إنها ليست مجرد لعبة ممتعة للعب ولكن يمكن أن تكون كوميدية في هذه العملية. وكلما زاد عدد الأشقاء الذين يبتسمون ويضحكون معًا وترتبط علاقتهم.مسابقة الاباء مقابل الأبناء:إذا كانت هناك رياضة أو نشاط يحب كل فرد في الأسرة المشاركة فيه، فقومي بإجراء مسابقة للأطفال في مقابل الآباء، من خلال القيام بذلك ستتدفق المهارات التنافسية ويرغب الأشقاء في العمل مع بعضهم البعض حتى يفوزوا بدلاً من والديهم.الخبز سويا:لا شيء يجمع العائلة معًا مثل الخبز في المطبخ، وخاصة الأخوة والأخوات، لذا أصنعي عجين للخبز وأجعلي اطفالك يشاركونك في الخبز، إذا كانت هناك وصفة عائلية يحب الأطفال إعدادها، فيمكنهم تقديمها لبعضهم البعض عن طريق الخبز كفريق واحد في المطبخ، ستكون هناك محادثات حيث يتعرف الأشقاء على بعضهم البعض بشكل أفضل وحتى يتعرفوا على أفراد آخرين من عائلاتهم أيضًا.