هتقلل من شقاوتهم..أنشطة أسبوعية تساعدك في إنشاء روابط قوية بين الإخوة..

تفكر الأم فور حملها في الطفل الثاني في طرق مختلفة ومتنوعة لتوطيد العلاقة بين الأخوين، وكيف تقوم بعمل روابط بينهما، وتمر مرحلة الولادة حتى وفترة الرضاعة، حتى يصبح لكل طفل منهما شخصية مستقلة سواء في اختيار العابه وأصدقائه، لذا يستعرض اليوم السابع بعض الأنشطة الأسبوعية البسيطة التي يمكن أن تساعد في إنشاء الروابط بين الاخوات وفقاً لموقع "moms" كما يلي:
مصارعة السومو:
إذا كان هناك أي عدوان مكبوت بين الأشقاء، فقد تكون مصارعة السومو هي اللعبة المثالية للإخوة غير المتحابين للعب معًا، يتم لعب مصارعة السومو من خلال وضع الأطفال في ملابس كبيرة الحجم، ثم يتم حشو القمصان بالوسائد وربط الخيط حولها، وبعد ذلك عدي إلى ثلاثة ودع الأشقاء يلعبون ويتصارعون مع بعضهم البعض بأمان وبمرح وضحك.
قميص المهام:
وهي لعبة تعلم الأطفال التعاون والمشاركة، حيث يقوم الطفلين بارتداء قميص واحد، ثم وضع بعض المهام لكل منهما وضرورة تنفيذها، مع وضع شرط إنه حتى لو قمت بتنفيذ مهامك لن تفوز إلا لو ساعدت أخوك على تنفيذ مهامه، الأمر الذي يحسن سلوك أطفالك ويعلمهما التعاون معًا.
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