اعرف السر..الجرى والملاكمة والتنس.. رياضات تقوى العلاقة بين الزوجين..

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تساعد الرياضة في الحصول على جسم صحى متناسق، بالإضافة إلى الشعور بالحيوية والنشاط طوال الوقت، والتخلص من الطاقة السلبية، كما أشارت الأبحاث إلى أن الأزواج الذين يمارسون معاً الرياضة تستمر علاقتهم لفترة طويلة، وقد أقترح تقرير منشور بموقع "playo"، أنواع من الرياضات ممتعة ويمارسها اثنان والتي نستعرضها في هذا التقرير.







رياضات تقوى العلاقة بين الأزواج



الجرى



تحتاج رياضة الجري إلى مشاركة شخص أو مجموعة ليشجعون بعضهما البعض على الاستمرار في الجرى والتسابق مما يساعد على تقوية العلاقة بين الزوجين.

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الجولفيعتبر الجولف إحدى الرياضات الممتعة، والمناسبة للأزواج الأكبر سناً، لأنها لا تحتاج الكثير من الحركة وتحتاج فقط للتركيز والإنتباه لتحقيق الفوز، مما يخلق بينهما روح المنافسة والشعور بالاستمتاع والسعادة.الملاكمةرياضة الملاكمة..نعم كما قرأتها عزيزى القارى، حيث تساعد هذه الرياضة على تخفيف الشعور بالتوتر، وتعمل على تقوية العضلات والقدرة على التحمل، والتخلص من الطاقة السلبية، لذلك تساعد على تقوية العلاقة بين الزوجين.التنستعتبر رياضات المضرب من أنواع الرياضات التي تساعد الزوجان على قضاء وقت ممتع معاً، بالإضافة إلى إنها تعتبر رياضة مفضلة للكثير من الأشخاص، كما تساعدهما على تقوية عضلاتهما، ولكن تحتاج هذه الرياضة للسرعة والقوة وخفة الحركة والتركيز ومهارات أخرى، بالإضافة إلى الإحماء قبل اللعب.