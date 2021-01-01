اعرف السر..الجرى والملاكمة والتنس.. رياضات تقوى العلاقة بين الزوجين..

آخر الأخباراخبار منوعة › اعرف السر..الجرى والملاكمة والتنس.. رياضات تقوى العلاقة بين الزوجين..

صورة الخبر: صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تساعد الرياضة في الحصول على جسم صحى متناسق، بالإضافة إلى الشعور بالحيوية والنشاط طوال الوقت، والتخلص من الطاقة السلبية، كما أشارت الأبحاث إلى أن الأزواج الذين يمارسون معاً الرياضة تستمر علاقتهم لفترة طويلة، وقد أقترح تقرير منشور بموقع "playo"، أنواع من الرياضات ممتعة ويمارسها اثنان والتي نستعرضها في هذا التقرير.



رياضات تقوى العلاقة بين الأزواج

الجرى

تحتاج رياضة الجري إلى مشاركة شخص أو مجموعة ليشجعون بعضهما البعض على الاستمرار في الجرى والتسابق مما يساعد على تقوية العلاقة بين الزوجين.

الجولف

يعتبر الجولف إحدى الرياضات الممتعة، والمناسبة للأزواج الأكبر سناً، لأنها لا تحتاج الكثير من الحركة وتحتاج فقط للتركيز والإنتباه لتحقيق الفوز، مما يخلق بينهما روح المنافسة والشعور بالاستمتاع والسعادة.

الملاكمة

رياضة الملاكمة..نعم كما قرأتها عزيزى القارى، حيث تساعد هذه الرياضة على تخفيف الشعور بالتوتر، وتعمل على تقوية العضلات والقدرة على التحمل، والتخلص من الطاقة السلبية، لذلك تساعد على تقوية العلاقة بين الزوجين.



التنس
تعتبر رياضات المضرب من أنواع الرياضات التي تساعد الزوجان على قضاء وقت ممتع معاً، بالإضافة إلى إنها تعتبر رياضة مفضلة للكثير من الأشخاص، كما تساعدهما على تقوية عضلاتهما، ولكن تحتاج هذه الرياضة للسرعة والقوة وخفة الحركة والتركيز ومهارات أخرى، بالإضافة إلى الإحماء قبل اللعب.

المصدر: اليوم السابع

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على اعرف السر..الجرى والملاكمة والتنس.. رياضات تقوى العلاقة بين الزوجين..

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
72256

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager