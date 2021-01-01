مع آلام أسفل الظهر 3 نصائح تساعدك على النوم



آلام أسفل الظهر آلام أسفل الظهر

قد تجعل آلام أسفل الظهر من الصعب الحصول على نوم جيد ليلاً. وعندما لا تكون مرتاحاً بشكل جيد، قد تجد أن ظهرك يزداد سوءًا. إذن ما الذي يمكنك فعله للحصول على قسط من النوم الذي تحتاجه وتشعر بتحسن؟



الأشخاص الذين يعانون من آلام مزمنة، بما في ذلك آلام أسفل الظهر، أكثر عرضة للإصابة بالأرق بنسبة 18 مرة مقارنة بمن لا يعانون من الألم ، وفقًا لمراجعة يونيو 2019 في «The Clinical Journal of Pain».



وفقاً لـ «live strong» هناك 3 نصائح تساعدك على النوم بشكل أفضل مع آلام أسفل الظهر.



1. ابحث عن أفضل وضع للنوم لك



بعض أوضاع النوم أفضل من غيرها في تخفيف الضغط عن ظهرك. على الرغم من عدم وجود وضع نوم واحد يناسب جميع الأشخاص الذين يعانون من آلام أسفل الظهر، يتفق الخبراء عمومًا على أن الاستلقاء على ظهرك هو الأفضل، حيث يعمل النوم على الظهر على توزيع الوزن بالتساوي على أوسع منطقة في ظهرك، مما قد يقلل من تفاقم نقاط الضغط، وفقًا لعيادة كليفلاند .



يمكن أن يساعد وضع وسادة صغيرة أو منشفة ملفوفة تحت ركبتيك على دعم محاذاة العمود الفقري بشكل صحي وتخفيف الضغط بشكل أكبر.



إذا لم تكن من محبي النوم على الظهر، فحاول الغفوة على جانبك مع وضع وسادة بين ركبتيك، كما توصي «Mayo Clinic». يمكن أن يساعد هذا في تخفيف بعض الضغط عن أسفل ظهرك، وإذا قمت بتبديل الجوانب طوال الليل، فسوف تمنع الضغط من التراكم في النقاط الحساسة.



قبل كل شيء، حاول تجنب النوم على معدتك. يجبرك القيام بذلك على رفع رقبتك، مما قد يؤدي إلى التخلص من المحاذاة الطبيعية لعمودك الفقري ويزيد أو يسبب ألم الظهر.



2. اختر الوسادة الصحيحة



مثلما لا يوجد وضع نوم واحد يناسب الجميع، لا توجد وسادة مثالية لكل من يعاني من آلام أسفل الظهر. يقول الدكتور سينغ: «الوسادة التي يمكن أن تحافظ على الرقبة وانحناءات العمود الفقري بشكل جيد ستعمل بشكل أفضل».



3. اختر المرتبة المناسبة



يشرح الدكتور سينغ، مرة أخرى، أن الهدف من الحصول على مرتبة رائعة لعلاج آلام الظهر هو العثور على مرتبة تساعد في الحفاظ على محاذاة عمودك الفقري.



لا يوجد بالضرورة خيار واحد، يمكن لكل من المراتب ذات النوابض الداخلية والمراتب الإسفنجية الميموري فوم أن تقدم ما دامت عالية الجودة، وفقًا لعيادة كليفلاند. على الرغم من أنك إذا لم تكن مستعدًا لشراء مرتبة جديدة تمامًا، فإن إضافة طبقة علوية لمراتب رغوة الذاكرة قد تمنحك أيضًا الدعم الذي تحتاجه.