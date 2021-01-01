بعد استمراره قرابة الـ 8 ساعات .. السيطرة الكاملة على حريق فندق رمسيس هيلتون



حريق فندق رمسيس هيلتون حريق فندق رمسيس هيلتون



تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق نشب في فندق هيلتون رمسيس، بمنطقة وسط البلد، حيث أجرت عمليات تبريد، خشية تجدد الحريق مرة أخرى، وجار رفع آثار الحريق، بعد استمراره قرابة الـ 8 ساعات.



كما تم إسعاف فرد الحماية المدنية، وخروجه من المستشفى بعد تعرضه للإصابة باختناق أثناء محاولته إخماد النيران.



تفاصيل حريق بمول فندق رمسيس هيلتون

تعود تفاصيل الحريق، عندما تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية، بلاغا باندلاع حريق في أحد المطاعم المجاورة لفندق هيلتون رمسيس.

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على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لمحل الواقعة، وتم الدفع بسيارات إطفاء وإسعاف وسلم هيدروليكي؛ للسيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، مع فرض أجهزة الأمن كردون أمني ومنعت الاقتراب من الحريق.ورصدت عدسة القاهرة 24 آثار الحريق الذي حاولت قوات الحماية المدنية بالقاهرة السيطرة عليه، حيث تم الدفع بـ 7 سيارات إطفاء لمحاولة السيطرة على الحريق الذي نشب داخل أحد المحلات التجارية، بجوار فندق رمسيس هيلتون بمنطقة وسط البلد التحرير.من جانبها قالت المهندسة أمل فوزي، رئيس حي بولاق أبو العلا، والذي يقع فندق هيلتون رمسيس بنطاقه، إنه تم إخلاء الملحق التجاري التابع لفندق رمسيس من المواطنين، عقب نشوب الحريق بداخل أحد المحلات المتواجدة داخل المول.وأضافت رئيس حي بولاق أبو العلا، في تصريح لـ القاهرة 24، أن سيارات الإسعاف تواجدت بموقع حريق فندق هيلتون رمسيس على الفور، حيث تم نقل 4 مواطنين لسيارات الإسعاف لعمل الإسعافات الأولية نتيجة الاختناق.