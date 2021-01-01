لحظة سرقة محتويات سيارة تاكسي بالمنيل في وضح النهار | فيديو

آخر الأخباراخبار مصر › لحظة سرقة محتويات سيارة تاكسي بالمنيل في وضح النهار | فيديو

صورة الخبر: سرقة محتويات سيارة تاكسي
سرقة محتويات سيارة تاكسي

رصدت كاميرات المراقبة بمنطقة المنيل بمحافظة القاهرة، لحظة سرقة محتويات سيارة تاكسي من قبل أحد الأشخاص ولاذ بالفرار، قبل عودة سائق التاكسي.

ولاحظ قائد سيارة تاكسي، فقدان محفظته الشخصية، الموجودة داخل السيارة، وبمراجعة كاميرات المراقبة الموجودة بالمكان، لاحظ مرور أحد الأشخاص يظهر من هيئته أنه شاب في العقد الثالث من العمر، قام بسرقة المحفظة الخاصة بقائد التاكسي، ولاذ بالفرار.

المصدر: cairo24

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على لحظة سرقة محتويات سيارة تاكسي بالمنيل في وضح النهار | فيديو

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
35190

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager