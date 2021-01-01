لحظة سرقة محتويات سيارة تاكسي بالمنيل في وضح النهار | فيديو



سرقة محتويات سيارة تاكسي سرقة محتويات سيارة تاكسي

رصدت كاميرات المراقبة بمنطقة المنيل بمحافظة القاهرة، لحظة سرقة محتويات سيارة تاكسي من قبل أحد الأشخاص ولاذ بالفرار، قبل عودة سائق التاكسي.



ولاحظ قائد سيارة تاكسي، فقدان محفظته الشخصية، الموجودة داخل السيارة، وبمراجعة كاميرات المراقبة الموجودة بالمكان، لاحظ مرور أحد الأشخاص يظهر من هيئته أنه شاب في العقد الثالث من العمر، قام بسرقة المحفظة الخاصة بقائد التاكسي، ولاذ بالفرار.



