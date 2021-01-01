تفاصيل .. علاقة تناول الأرز وارتفاع السكر في الدم



تناول الأرز تناول الأرز



يعد مرض السكري من النوع 2 هو حالة مزمنة يحدث فيها زيادة مستويات السكر في الدم ومقاومة الأنسولين، ويعد أكثر الانواع شيوعًا بين المصابين بهذا المرض، ويصيب مرض السكري الكثيرين حول العالم من جميع الفئات العمرية.







أطعمة مناسبة لمرضى السكري من النوع 2



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ويعتبر النظام الغذائي لمرض السكري من النوع 2 هو احد العوامل الهامة للوقاية من مضاعفاته، وعدم الإنتباه لما يتناوله مريض السكري من هذا النوع يمكن أن يزيد المخاطر الصحية والمضاعفات. لذا يجب الإنتباه لما يتناوله مريض السكري من النوع 2، وفقا لما نشر في موقع webmd الطبي .وهناك العديد من الأعراض التي تشير بالإصابة بمرض السكري من النوع 2، ومن أبرزها :_ العطش الشديد_ التبول كثيرا ، خاصة في الليل_ فقدان الوزن غير المبرر_ الإعياء_ الرؤية الضبابية_ الحكة حول الأعضاء التناسلية_ جروح لا تلتئم بسهولة.واكتشف مجموعة من الباحثون، أن الأرز الأبيض قد يتسبب في رفع مستويات السكر في الدم، وذلك لأنه مصدر غني بالنشا والألياف والكربوهيدرات. مما يجعله بالنسبة لمرضى السكر ليس خيارًا مثاليًا، وذلك لما قد يسببه لمخاطر ارتفاع مستويات السكر في الدم التي يمكن أن تكون ضارة على المدى الطويل.أطعمة مناسبة لمرضى السكري من النوع 2وبالرغم من أن الأرز البني بديل صحي لمرضى السكري، وذلك بسبب محتواه العالي من الألياف ومحتوى الكربوهيدرات المنخفض، إلا أن الكربوهيدرات الموجودة في الأرز البني تتحول بسهولة إلى جلوكوز بعد الهضم ، مما لا يجعله بديل صحي لمرضى السكر، خاصة عند تناوله بكميات كبيرة ، وهناك بدائل صحية للأطعمة مناسبة لمرضى السكري من النوع2، وهي :_ القرنبيط :ويحتوي نبات القرنبيط على الفيتامينات والعناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها مرضى السكري من النوع 2 ، بالإضافة إلى أن وجود الألياف بداخله يحافظ على انخفاض مؤشر نسبة السكر في الدم._ الحبوب الكاملة :ويمكن لتناول الحبوب الكاملة أن يساعد مرضى السكري من النوع الثاني في التحكم في نسبة السكر في الدم بعد الوجب ، وفقًا لدراسة نشرت في مجلة التغذية ._ الأرز البني :ويمكن لتناول الأرز البني المسلوق في الحفاظ على مؤشر نسبة السكر في الدم؛ حيث ان الأرز البني المسلوق هو غذاء متوسط ??المؤشر الجلايسيمي بدرجة 68 ، لكن الجمعية الطبية الأمريكية تحذر من تناول بكثرة.