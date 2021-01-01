يتحول إلى مواد سامة .. عند تخزين الطعام بهذه الطريقة



تخزين الطعام تخزين الطعام



يمكن أن تؤثر الطريقة التي يتم بها تخزين الطعام على جودته ، وتحرمه من العناصر الغذائية، كما يمكن للتخزين الخاطئ للطعام أن يهاجمها بالبكتيريا الضارة ويزيد أيضًا من خطر الإصابة بالتسمم الغذائي.

حذرت خبيرة التغذية Nmami Agarwal ، من تخزين الطعام في أكياس بلاستيك لأن لها تأثير سلبي على الصحة على المدى الطويل، يمكن أن تؤثر الطريقة التي تخزن بها الطعام على جودة الطعام وتستنزف أيضًا جميع عناصره الغذائية، يؤدي التخزين الخاطئ للطعام إلى تلوث الطعام والتسمم الغذائي ، كما ذكرت أخصائية التغذية Nmami Agarwal في تدوينة مدونتها المنشورة على Instagram.

يمكن أن تهاجم البكتيريا الضارة الطعام أثناء تخزينه بطريقة خاطئ، تسبب هذه البكتيريا الأمراض التي تسبب السموم عند تناولها، لا يتم تدمير هذه البكتيريا (المكورات العنقودية على وجه التحديد) أثناء الطهي أيضًا مما يجعلها تحتوي على مواد سامة.

يحدث التسمم الغذائي بالسالمونيلا أيضًا بسبب سوء التعامل مع الطعام، يمكن أن تسبب اللحوم والدواجن الملوثة عدوى السالمونيلا.



نصائح لتخزين الطعام بشكل آمن



- مدة الصلاحية

يجب أن تعلم أن جميع الأطعمة لها مدة صلاحية محدودة فقط، تعتمد مدة صلاحيتها على نوعها وطريقة تعبئتها وتخزينها أثناء عملية التصنيع، تاريخ "الاستخدام بحلول" هو التاريخ الذي يجب عدم تناول الطعام بعده ، وتاريخ "الأفضل قبل" هو نهاية الفترة التي يكون فيها الطعام في أفضل حالاته.

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- تخزين المواد الغذائية عالية الخطورةمن الخطر تخزين الطعام في درجة حرارة أقل من 5 درجات مئوية، تأكد من وجود مساحة مناسبة بين عنصرين في الثلاجة، سيساعد ذلك على تحريك الهواء البارد فوق الطعام، تخزين الأسماك واللحوم النيئة في ورق القصدير سوف يمنعهم من التعرض للهجوم بسهولة من قبل البكتيريا، تجنب تخزين الأطعمة مثل البيض واللحوم والأسماك والحليب والقشدة والجبن لفترة طويلة.-الأطعمة المجمدةيتم تجميد الأطعمة المجمدة لزيادة مدة صلاحيتها، يتم تحضيرها بطريقة تجعلها تسخن من أقل من 0 درجة فهرنهايت، في كل مرة تقوم فيها بإعادة تجميد الطعام المجمد ، تتدهور جودته، تجنب إعادة تجميد الطعام المذاب.-قم بتخزين الطعام في درجة الحرارة المناسبةيمكن أن تتكاثر البكتيريا إذا تم تخزين الطعام في درجات حرارة خاطئة، يجب عدم تخزين الأطعمة القابلة للتلف بسهولة في درجة حرارة أقل من 5 درجات أو أكثر من 60 درجة، من 5 إلى 60 درجة هي درجة حرارة الطعام الخطرة، تأكد من طهي الطعام على درجة الحرارة المناسبة.-حاويات تخزين المواد الغذائيةتجنب إعادة تسخين الطعام أو تجميده في عبوات بلاستيكية، تعتبر العبوات الزجاجية أو الفولاذية بدائل صحية لتخزين الطعام، تحتاج أنواع الطعام المختلفة إلى تخزين مختلف. الفاصوليا ، على سبيل المثال ، تحتاج إلى تخزينها في درجة حرارة الغرفة في حاويات ذات غطاء محكم، قم بتخزين المكسرات في عبوات زجاجية محكمة الإغلاق في الثلاجة يمكن تخزينها في الثلاجة لمدة تصل إلى 6 أشهر وعام واحد في الفريزر، تندرج الحبوب ضمن فئة الأطعمة منخفضة المخاطر ويمكن تخزينها في مكان جاف في حاويات محكمة الإغلاق لمدة عام تقريبًا، تحتاج منتجات الألبان إلى التبريد ولا يجب استهلاكها بعد تاريخ.المصدر: