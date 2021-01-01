علامات في العين تدل على ارتفاع الكوليسترول بالدم



ارتفاع الكوليسترول بالدم ارتفاع الكوليسترول بالدم



الكوليسترول مادة شمعية توجد في دم الإنسان، وهي ضرورية لبناء الخلايا السليمة، ومع ذلك فإن الاسم السيئ الذي اكتسبه الكوليسترول على مر السنين يرجع إلى ارتباطه بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.



من المهم أن نلاحظ أن المستويات العالية من الكوليسترول فقط هي التي تزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بالإضافة إلى ذلك لا يؤثر ارتفاع الكوليسترول على القلب فحسب، بل يمكن أن يؤثر أيضًا على العين بشكل سلبي.



تشرح عيادة كليفلاند أن واحدة من أكثر الطرق شيوعًا التي يمكن أن يؤثر بها الكوليسترول على العين هي وجود زانثلازما، وهي رواسب دهنية صغيرة صفراء في الجلد حول العين، غالبًا ما تتشكل في الجفون.

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وفقًا لطبيب البصريات المستقل، فإنارتفاع نسبة الكوليسترول السيئ في الدم يمكن أن يسبب مشاكل عندما يبدأ في التجمع في العين.ماذا يحدث عندما يتجمع الكوليسترول "السيئ" في العينيقول اختصاصي البصريات المستقل Care Optics إن هناك ثلاث علامات رئيسية تشير إلى تراكم الكوليسترول "السيئ" في العين، وتشمل:- تكون رواسب بيضاء ورمادية وصفراء حول القرنية.- رؤية ضبابية.- نتوءات صفراء حول العينين.في بداية هذه العلامات، يوصي الخبراء بإجراء اختبار ذاتي على الفور.علاوة على ذلك، تدعي Care Optics أن هذه العلامات غالبًا ما تؤدي إلى مشاكل أكثر حدة في العين.التنكس البقعي المرتبط بالعمرتعرف الخدمات الصحية الوطنية في المملكة المتحدة التنكس البقعي المرتبط بالعمر (AMD) بأنه حالة شائعة تؤثر على الجزء الأوسط من الرؤية.يقول الجسم الصحي إن AMD منتشر في الأشخاص في الخمسينيات والستينيات من العمر، ولا يسبب العمى التا ، ولكن يمكن أن يجعل أنشطة مثل القراءة والتعرف على الوجوه صعبة.يعتقد الخبراء أن الضرر يمكن أن يكون ناتجًا عن البراريق، وهي رواسب صفراء صغيرة من الدهون الدهنية التي تتجمع على شبكية العين.ما هو انسداد الوريد الشبكي؟حالة العين الأخرى التي يمكن أن تنشأ بسبب تراكم الكوليسترول "الضار" في شبكية العين هي انسداد الوريد الشبكي.شبكية العين هي طبقة رقيقة من الأنسجة تقع في الجزء الخلفي من العين، إنه ما يحول الضوء إلى إشارات إلى الدماغ، ويحولها إلى بصر.ومع ذلك، عندما يتم انسداد الوريد في الشبكية وتشكيل جلطات، فإنه يؤدي إلى انسداد الوريد الشبكي.يمكن إزالة بعض الانسدادات، مما يؤدي إلى العمى الجزئي والمؤقت.ومع ذلك، قد يعاني بعض الأشخاص من العمى الدائم.القرنية القوسية هي حالة أخرى للعين يجب الانتباه إليها.القرنية هي سطح العين الرقيق والصافي الذي يغطي القزحية والبؤبؤ والحجرة الأمامية.يحدث قوس القرنية، المعروف أيضًا باسم arcus senilis، عند كبار السن أو arcus juvenilis لمن تقل أعمارهم عن 40 عامًا، عندما يتكون الكوليسترول حول حافة القرنية، إنه ترسب الدهون في القرنية المحيطية.ليس ارتفاع الكوليسترول فقط، بل تشمل هذه الدهون أيضًا الدهون الفوسفورية والدهون الثلاثية.- ارتفاع الكوليسترول في الدم يسمى المرض الصامت، لكن احذر من مؤشرات الألم في الساقين والذراعين.معظم حالات ارتفاع الكوليسترول في الدم لا تظهر عليها أعراض ولا يتم اكتشافها إلا عندما يذهب الشخص لإجراء فحص روتيني.ومع ذلك، يمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم إلى أمراض مختلفة في الجسم، والتي يمكن أن تشير إلى وجود المرض.نظرًا لأن ارتفاع الكوليسترول يمكن أن يضر الشرايين من خلال تعزيز تراكم الترسبات في الشرايين، فإنه يزيد من خطر الإصابة بمرض الشرايين المحيطية (PAD)، وتُعرف هذه العملية أيضًا باسم تصلب الشرايين، والتي تؤثر على الشرايين في ساقيك وذراعيك.من الأعراض الرئيسية لاعتلال الشرايين المحيطية العرج المتقطع، والذي يسبب تقلصات في الساق تبدأ عندما تتحرك وتتوقف عند الراحة، يشير هذا إلى انخفاض تدفق الدم الناجم عن اللويحات المتنامية في الشريان، كما توضح عيادة كليفلاند.يعتبر اعتلال الشرايين المحيطية أكثر شيوعًا في ساقيك، ولكنه يمكن أن يحدث أيضًا في ذراعيك، كما يوضح الجسم الصحي.ماذا يجب أن تفعل؟تقول Care Optics: "يمكن منع الكوليسترول باتباع نظام غذائي جيد وترطيب جيد وممارسة الرياضة".ويضيف الجسم الصحي: "إن اتباع نظام غذائي صحي غني بالفواكه والخضراوات سيوفر لك مضادات الأكسدة، واللوتين، والزياكسانثين، وفيتامين C وE، ويقلل من الدهون في مجرى الدم، ويقلل من الضغط في الأوردة واحتمالية الإصابة بجلطة".علاوة على ذلك، يوصي الخبراء بتجنب اللحوم الحمراء وشرب ما لا يقل عن 1.5 لتر من الماء يوميًا وممارسة التمارين الرياضية بشكل روتيني.وفقًا لـ NHS، فإن الأطعمة الدهنية هي مصدر زيادة الكوليسترول في الجسم.وتوصي الوكالة الصحية: "لتقليل نسبة الكوليسترول في الدم، حاول تقليل الأطعمة الدهنية، خاصة الأطعمة التي تحتوي على نوع من الدهون يسمى الدهون المشبعة".